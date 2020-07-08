Piyasalarda dün kar satışları dikkat çekti

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük, para, borsa ve piyasa anlizi şöyle:
- Haftanın ilk iş günü, küresel mali piyasalarda kaydedilen takdire şayan performans, yerini dün kar satışlarına terk etti.
- Avrupa cephesinde açıklanan zayıf veriler ve beraberinde artan vaka sayıları, belki de dün yaşanan düzeltme hareketinin de bahanesi oldu.
- Küresel borsaların satıcılı olduğu dünkü günde, Türkiye'de yükseliş eğilimi ivme kaybetse de korunmaya devam etti. Borsa cephesinde, bazı tahtalarda, devre kesicileri devre sokan bir hareket olsa da, yabancı oyuncu eksikliğinde yerli alımları ile yılın işlem rekoru kırıldı.
- USD/TRY kurunda 6,85-6,86 bandında neredeyse Haziran ortasından bu yana devam eden yatay hareket dün de korunurken, ikincil piyasa faizleri ve beraberinde CDS primlerinde sınırlı da olsa yükselişler görüldü.
- TCMB 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere TL zorunlu karşılık oranlarına uygulanan faiz/nema oranını %6'dan %5'e seviyesine çektiğini açıkladı. Kararın arkasında yatan dinamiği bilmemekle birlikte, bankaların TCMB'de rezerv opsiyon mekanizması (ROM) ile tuttuğu zorunlu karşılıkları, TL yerine döviz tutmaya teşvik etmek ve TCMB’nin rezervlerini güçlendirmeye yönelik bir hamle olabileceğini düşünüyoruz.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında nakit dengesi 26,8 milyar TL açık verdi. Bu sonuçlara göre, yılın ilk yarısında nakit dengesi 109,4 milyar TL açık vermiş oldu (geçen yılın ilk yarısı 77 milyar TL açık) (bakınız grafik).
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