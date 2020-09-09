Piyasalara kış geliyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- ABD piyasaları, bir günlük tatil ardından masa başına oturması ile, dün adeta genele yayılacak bir şekilde ‘sat’ tuşuna basıldı.
- Son haftalarda, özellikle de FED’in strateji değiştirdiği Jackson Hole toplantısı ardından daha da şiddetlenen ‘dolar sat da ne alırsan al’ furyasını hiç ama hiç sevemediğimizi ve tehlikeli bulduğumuzun altını defalarca çizmiştik.
- Nitekim, maçın uzatma anları oynanıyor misali yaptığımız uyarılar ardından, piyasalarda hakim olan satış baskısının, dün daha da şiddetlendiğine tanıklık ettik.
- Pandemi endişelerinin zirve yaptığı Mart ayındaki büyük çöküş baz alınırsa, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksinde kabaca 4 ay gibi bir zamanda yaşanan %80’i aşkın soluksuz yükseliş, ya da şişen balon, patlamaya başladı.
- Hatırlamak gerekirse, her gün rekorlar kıran ve 4 ay gibi bir zamanda %616 değer kazanan Tesla hisseleri, son 4 günde %35 düştü!
- Nasdaq endeksi geceyi %4’e yakın düşüşle tamamladı. Son 3 günde düşüş %10’u aştı. Teknoloji hisselerinde yaşanan çöküş, beraberinde diğer hisse senetleri, kıymetli metaller, EUR, GBP, kripto paralar gibi risk sınıfına giren tüm varlıkları olumsuz etkiledi.
- Petrol fiyatlarındaki düşüşün ivme kazanması ile Brent son 5 günde %15 değer kaybederek 39 dolar seviyesine geriledi. Dün bir ara kayıplar %7 seviyesini aştı. Hatırlayınız, geride bıraktığımız hafta, kasırga endişeleri ile varil fiyatı 46 dolar seviyesini aşmıştı.
- Altının ons fiyatı, dün beklentilerimize paralel 1,900 doların kıyısına kadar geri çekilmesine rağmen, henüz zarar kes emirlerini çalıştıramadı ve geceyi 1,920’li seviyelerde tamamladı. Teknik manada, haftalık kapanışı takip ediyoruz. 1,910-20 seviyesinin altı, oldukça kırılgan görünüyor (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.