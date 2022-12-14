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Piliç eti ürünlerine ve yumurtaya yine okkalı zam

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Piliç eti ürünlerine ve yumurtaya yine okkalı zam
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Ülkede A’dan Z’ye zam yağmuru devam ediyor.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre piliç ürünleri ve yumurtaya yine zam geldi.

Buna göre: 30’lu yumurta 85 TL’den 90 TL’ye, 6’lı yumurta ise 18 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

Piliç ürünlerine %10 zam!

Bunun yanında tavuk ürünleri de zamdan nasibini aldı. Bütün pilice zam yapılmazken diğer tavuk ürünleri ise yüzde 10 zamlandı.

Eskiden 73.22 TL olan tavuk budunun fiyatı 80.54 TL,  71.20 TL olan tavuk kanadının fiyatı ise 71.20 TL’den 81.88 TL’ye çıktı.

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