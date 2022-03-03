Petrolde Rusya etkisiyle yükseliş sürüyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası alıcıların Rusya’dan uzak durması fiyatlarda yükselişi tetikliyor

Petrol fiyatlarında Rusya etkisiyle yükseliş sürüyor. Rus işgali, enerjiden tahıla kadar birçok emtiada arz endişelerine neden oldu, bu da emtia fiyatlarını zirve seviyelere çıkarttı.

Traderlar petrol fiyatlarında rallinin devam edebileceğini belirtiyor.

OPEC + üyeleri dünkü toplantıda beklendiği gibi Nisan ayında günlük 400 bin varil üretim artışına devam etme kararı aldı. Meksika Enerji Bakanı Racio Nahle Suudi Arabistan öncülüğündeki kolalisyonun dünkü toplantısında Rusya konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı önceki gün küresel enerji güvenliğinin tehdit altında olduğu uyarısı yaptı. ABD ve bazı ülkeler stratejik petrol rezervini kullanıma açsa da bu da piyasaları yatıştırmaya yetmedi. ABD ve müttefikleri fiyatlardaki artış nedeniyle Rusya’nın ham petrol ihracatına yönelik bir yaptırım uygulamaktan kaçındı. Ancak BP, Shell, Exxon Mobil gibi enerji devleri Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdı.

Seul merkezli Samsung Futures’ta Emtia Analisti olan Kim Kwangrae arzın sıkılaşacağı endişeleri olduğunu, Ukrayna krizi kötüleşirse fiyatlarda da daha fazla ralli olabileceğini ifade etti.

Nisan vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı Nymex’te yüzde 3.3 artışla 114.25 dolardan, Mayıs vadeli Brent petrol ICE’ta yüzde 3.7 artarak 117.09 dolardan işlem gördü.