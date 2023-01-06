Pazartesi gününe kadar geçerli olacak toptan taze ve sebze fiyatlarını açıklandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.
Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli olacak.
Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.
Bakanlık toptan meyve ve sebze satış fiyatları ektedir.
06 OCAK 2023 TARİHİNDE TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE TOPTAN SATIŞ FİYATLARI.
|E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
|ÜRÜNLERİN İSİMLERİ
|BİRİM FİYATI (TL)
|ÜRÜNLERİN İSİMLERİ
|BİRİM FİYATI (TL)
|AVAKADO
|18.00
|MANDARİN NOVA
|11.00
|BAKLA
|50.00
|MANDARİNKLEMENTİN
|11.00
|BARBUN FASULYE
|MANDARİN YERLİ
|10.00
|BEZELYE
|50.00
|MARUL DÜZ
|7.00
|BİBER ACI KIRMIZI
|65.00
|MARUL KIVIRCIK
|8.00
|BİBER ACI YEŞİL
|60.00
|MARUL LOROLOSO KA
|6.00
|BİBER ÇARLİ SARI
|25.00
|MARUL LOROLOSO YE
|6.00
|BİBER ÇARLİ YEŞİL
|25.00
|MAYDONOZ
|4.00
|BİBER DOLMA
|27.00
|NANE
|7.00
|BİBER KAPYA
|38.00
|MUZ YERLİ
|27.00
|NAR
|20.00
|BROKOLİ
|16.00
|PANCAR
|22.00
|ÇİÇEK
|8.00
|PATATES TAZE
|11.00
|ÇİLEK Kl.
|80.00
|PAMALO
|11.00
|ÇİLEK Pk.
|27.00
|PATLICAN KIR.SERA
|28.00
|DERE OTU
|6.00
|PATLICAN SİY..SERA
|20.00
|DOMATES CHERİ
|27.00
|PATLICAN TOPAK
|20.00
|DOMATES SERA
|12.00
|PORTAKAL ŞEKER
|11.00
|ENGİNAR
|11.00
|PORTAKAL VAŞİNTON
|11.00
|FASULYE AYŞE
|38.00
|PORTAKAL YAFA
|11.00
|FASULYE TAZE SERA
|38.00
|PRATSA
|7.00
|GOLYANDRO
|5.00
|ROKKA
|4.00
|GÖMEÇ
|6.00
|SALATALIK
|25.00
|GREYFURT
|11.00
|SARI FASULYE
|45.00
|GULUMRA
|6.00
|SARIMSAK BAŞ
|4.50
|HAVUÇ
|13.00
|SARIMSAK İRİ
|8.00
|ISPANAK
|5.00
|SARIMSAK TAZE
|7.50
|KABAK
|13.00
|SARMA BEYAZ
|11.00
|KEREVİZ
|11.00
|SARMA MOR
|17.00
|KOLAKAS
|25.00
|SEMİZ OTU
|6.00
|LİMON
|5.50
|SOĞAN
|15.00
|SOĞAN TAZE
|7.00
|TERE OTU
|5.00
|TURP
|5.50