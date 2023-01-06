Pazartesi gününe kadar geçerli olacak toptan taze ve sebze fiyatlarını açıklandı

E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU ÜRÜNLERİN İSİMLERİ BİRİM FİYATI (TL) ÜRÜNLERİN İSİMLERİ BİRİM FİYATI (TL) AVAKADO 18.00 MANDARİN NOVA 11.00 BAKLA 50.00 MANDARİNKLEMENTİN 11.00 BARBUN FASULYE MANDARİN YERLİ 10.00 BEZELYE 50.00 MARUL DÜZ 7.00 BİBER ACI KIRMIZI 65.00 MARUL KIVIRCIK 8.00 BİBER ACI YEŞİL 60.00 MARUL LOROLOSO KA 6.00 BİBER ÇARLİ SARI 25.00 MARUL LOROLOSO YE 6.00 BİBER ÇARLİ YEŞİL 25.00 MAYDONOZ 4.00 BİBER DOLMA 27.00 NANE 7.00 BİBER KAPYA 38.00 MUZ YERLİ 27.00 NAR 20.00 BROKOLİ 16.00 PANCAR 22.00 ÇİÇEK 8.00 PATATES TAZE 11.00 ÇİLEK Kl. 80.00 PAMALO 11.00 ÇİLEK Pk. 27.00 PATLICAN KIR.SERA 28.00 DERE OTU 6.00 PATLICAN SİY..SERA 20.00 DOMATES CHERİ 27.00 PATLICAN TOPAK 20.00 DOMATES SERA 12.00 PORTAKAL ŞEKER 11.00 ENGİNAR 11.00 PORTAKAL VAŞİNTON 11.00 FASULYE AYŞE 38.00 PORTAKAL YAFA 11.00 FASULYE TAZE SERA 38.00 PRATSA 7.00 GOLYANDRO 5.00 ROKKA 4.00 GÖMEÇ 6.00 SALATALIK 25.00 GREYFURT 11.00 SARI FASULYE 45.00 GULUMRA 6.00 SARIMSAK BAŞ 4.50 HAVUÇ 13.00 SARIMSAK İRİ 8.00 ISPANAK 5.00 SARIMSAK TAZE 7.50 KABAK 13.00 SARMA BEYAZ 11.00 KEREVİZ 11.00 SARMA MOR 17.00 KOLAKAS 25.00 SEMİZ OTU 6.00 LİMON 5.50 SOĞAN 15.00 SOĞAN TAZE 7.00 TERE OTU 5.00 TURP 5.50

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, güncel toptan taze meyve ve sebze fiyatlarını açıkladı.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu hafta itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarını bakanlığın resmi web sitesinde duyuruyor.Yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatlar geçerli olacak.Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komite tarafından söz konusu fiyatların duyurulmasıyla, çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapılması ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebilmesi amaçlanıyor.Bakanlık toptan meyve ve sebze satış fiyatları ektedir.