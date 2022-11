Pazar fiyatları dudak uçuklattı

Hayat pahalılığı altında her geçen gün ezilen vatandaş, sofralarında et, tavuk ve balık ürünlerini unuttu. Ucuz alışverişin merkezi olan pazar yerlerinde ise tezgâhlar el yakıyor



Hayat Pahalılığı ve ekonomik kriz her geçen gün vatandaşı canından bezdiriyor. Ekmek ve yumurta zammı haberini vatandaş sindiremeden, market fiyatlarındaki artışa bir de Pazar fiyatları eklendi.

Sofraların vazgeçilmezi olan ürünlerdeki pahalılık yüzünden vatandaşlar sadece Pazar yerlerinde tezgâhları izliyor.

Satışlarının eskisi gibi olmadığından yakınan pazarcılar ise üretim maliyetleri ve mazottaki pahalılığın etiketlere yansıdığını, kendilerinin de geçinmekte zorlandığını ifade etti.

KİLO İLE DEĞİL GRAM İLE ALIŞVERİŞ…

Vatandaşlar ise et tavuk ve balığın tadını artık unuttuklarını söyleyerek, sebze fiyatlarının da çok yüksek olduğunu, eskiden 4-5 kilo aldıkları ürünleri artık gram ile almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Vatandaşlar yaşanan bu pahalılık karşısında çaresizliklerini dile getirirken, Hal Yasası’nın bir an önce hayata geçmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.