Patateste pahalılığın zirvesi

KKTC, 81 ülkenin yer aldığı fiyat karşılaştırma listesinde en pahalı 16’ncı ülke! Dünyanın en zengin ülkelerinin pek çoğunda patates KKTC’den ucuza satılıyor

Patatesi ile ünlü Kıbrıs’ta, patates fiyatlarının uzun bir süredir düşmemesi tüketicilerin tepkisine yol açıyor.

Gazetemizin yaptığı araştırma, tepkilerin hiç de haksız olmadığını ortaya koydu. Marketlerde kilosu ortalama olarak 65-70 TL civarında satılan patates, KKTC’yi küresel karşılaştırma listesinin en pahalı ülkeleri arasına yerleştiriyor.

Dünyaca ünlü fiyat karşılaştırma platformu “globalproductprices” sitesinin güncel listesinde yer alan 81 ülkenin 66’sında patates KKTC’den ucuz. Patates sadece 15 ülkede, ortalama 2 dolarlık fiyata sahip KKTC’den daha pahalıya satılıyor.

İNGİLTERE’NİN İKİ KATI

Gelir düzeyi çok daha yüksek olan pek çok ülkede tüketiciler patatesi KKTC’den ucuza yiyor. Finlandiya, Kanada, ABD, Danimarka, Hollanda, Fransa, Almanya, İsviçre ve Singapur bu ülkelerden sadece birkaçı. Kıbrıs’tan da patates ithal ettiği bilinen İngiltere’deki 0.93 dolarlık ortalama fiyatın, KKTC’dekinin yarısı kadar olması dikkat çekiyor. Bu arada Türkiye 0.43 dolarla dünyanın en ucuz patatesine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Patatesin en ucuz olduğu ilk dört ise ülke şöyle sıralanıyor: Pakistan, Mısır, Kazakistan ve Bangladeş.

EN PAHALI GÜNEY KORE

Gıda fiyatlarının genel olarak çok yüksek olduğu Güney Kore, patateste de en pahalı ülke durumunda. Güney Kore’de 1 kilo patates ortalama 4.55 dolara satılıyor. Pahalı ülkeler arasında Japonya, Filipinler ve Hong Kong gibi diğer uzak doğu ülkeleri başı çekiyor. Patatesin KKTC’den pahalı olduğu dört Avrupa ülkesi bulunuyor. Fiyat Norveç’te 3, İtalya’da 2.20, İsveç’te 2.14 ve Avusturya’da 2.10 dolar düzeyinde. KKTC fiyatının İtalya, İsveç ve Avusturya’ya oldukça yakın olduğu görülüyor. Avustralya ve Çin’de ise fiyatlar KKTC seviyesinde seyrediyor.