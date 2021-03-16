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Patates ihracatına yönelik destek verilecek

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Patates ihracatına yönelik destek verilecek

Sonbahar ürünü sofralık patates ihracatının desteklenmesi amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu’na kilo başına 0.40 TL destek veriliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 2020-2021 sonbahar ürünü patates ihracatının desteklenmesi amacıyla, paketleme ve fason işçilik hizmetlerinin verilebilmesi adına oluşacak 0.40 TL/kg bedelin Toprak Ürünleri Kurumu’na ödenmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin, Maliye Bakanlığı bütçesi altında yer alan “Koronavisüle Mücadele Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

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