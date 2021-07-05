Para arzı 48.6 milyar TL'ye yükseldi

Bir ekonomide kullanılabilecek toplam para miktarını gösteren ‘Para Arzı’, yüzde 26.14 oranında artarak 48 milyar 687 milyon TL’ye ulaştı





KKTC Merkez Bankası verilerine göre en geniş tanımlı para arzı M3 Nisan 2021 sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %26.14 oranında artarak, 38 milyar 597 milyon TL’den, 48 milyar 687 milyon TL’ye ulaştı.

Bir ekonomide kullanılabilecek toplam para miktarını gösteren ‘Para Arzı’, Nisan 2020-Nisan 2021 periyodunda Mayıs 2020, Aralık 2020 ve Ocak 2021’de düşüş gösterirken, geriye kalan diğer aylarda %0.29 ile %6.46 arasında değişen oranlarda artışlar yaşadı.

Para arzının Nisan 2021 sonunda ulaştığı 48,6 milyar TL’lik tutar, ülke tarihinin kayıtlara geçen en yüksek miktar oldu.

Geçtiğimiz yılın son ayı ile bu yılın ilk ayını düşüşlerle kapatan para arzı, Şubat’ta 45,5 milyar TL’ye ulaşırken, Mart ayında %6.46’lık sıçrayışla 46 milyar ile 47 milyar TL’yi görmeden 48,5 milyar TL’ye ulaştı. Nisan’da da artışını sürdürerek, %0.29 oranında artış yaşadı.

Para arzı, pandeminin ekonomiyi vurduğu 2020’nin ilk çeyreğini 37,6 milyar TL, ikinci çeyreğini 38,3 milyar TL, üçüncü çeyreğini 43,7 milyar TL ve son çeyreği de 45,2 milyar TL’den kapatmıştı

VADELİ TASARRUF MEVDUATI %25.8 BÜYÜDÜ

Veriler, para arzında en önemli paya sahip olan vadeli tasarruf mevduatın geçen yılın Nisan ayına göre %25.80 oranında, yıl sonuna göre ise %11.88 oranında arttığını gösteriyor. Nisan 2020’yi 22,6 milyar TL ile kapatan, vadeli tasarruf mevduatı Nisan 2021 sonunda 28,4 milyar TL’ye ulaştı.

Vadeli ticari mevduat ise Nisan 2020’ye kıyasla %34.26 oranında, yılbaşına kıyasla ise %0.79 oranındaki artışla Nisan sonunda 5,9 milyar TL’nin üzerine çıktı.

M1, 10,5 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Dolaşımdaki para, vadesiz ticari mevduat, vadesiz tasarruf mevduatı ile Merkez Bankası’ndaki mevduattan oluşan ve M1 olarak isimlendirilen en dar tanımlı para arzı, Nisan 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemde %29.66 oranında artarak, 8,1 milyar TL’den, 10,5 milyar TL’ye ulaştı. M1’deki 4 aylık değişim ise %5.12 oranında kaydedildi.

M1’de vadesiz tasarruf mevduattaki %47.2’lik ve vadesiz diğer mevduattaki %27.02’lik artışlar dikkati çekti.

M2, 45,6 MİLYARI BULDU

Vadeli ticari mevduat, vadeli tasarruf mevduatı ve vadeli diğer mevduat ile M1’in toplamından oluşan M2, Nisan ayını bir yıl öncesine kıyasla %28.05’lik artışla 45 milyar 675 milyon TL düzeyinde geçti. M2 Nisan 2020’de 35,6 milyar TL idi.

2020 sonunda 41,8 milyar TL olan M2’nin dört aylık artış oranı ise %9.16 düzeyinde gerçekleşti. M2’de “Vadeli Diğer Mevduat” başlığı altında gösterilen kalemdeki yıllık %50’lik artış ise özellikle dikkat çekti.

VADESİZ RESMİ MEVDUAT %135 ARTTI

Vadeli-Vadesiz Resmi Mevduat, Merkez Bankası’ndaki diğer mevduatlar ile M2’nin toplamından oluşan M3’te ise vadesiz resmi mevduatlar geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %134.71 oranında arttı. Vadesiz resmi mevduat 300 bin TL2’den 705 bin TL’ye çıktı.

Vadeli resmi mevduatta ise yıllık %4.88’lik düşüş oldu. Nisan 2020’de 2,3 milyar TL olan bu kalem 2,2 milyar TL’ye indi.



