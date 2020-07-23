Panzehir: Gümüş

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Pandemi nedeniyle, ekonomik aktivitenin durmaması adına merkez bankaları ve devletlerden gelen uçsuz bucaksız mali desteklere, umut verici aşı haberleri de eklenince, risk iştahı küresel çapta yüksek seyretmeye son günlerde devam ediyor.
- Küresel olarak, ABD Doları'nda yaşanan zayıflık belirgin bir hal aldı. EURUSD paritesi dün 1,16 seviyesini test ederek, ikinci hedef bölgemiz olan 1,17 - 1,18 bandına yelken açtı. EUR uzun poziyonumuzu tutmaya devam ediyoruz (bakınız grafik).
- Paranın tıpkı matbaada gazete basılır misali fütursuzca basılabildiği günümüzde, artan risklere karşı panzehir olarak yatırımcılar kıymetli madenlere sığınıyor.
- Altının ons fiyat dün 1,875 dolar seviyesini aşarak 2011 yılında test edilen - tüm zamanların zirvesi - 1,920 dolara bir adım daha yaklaştı. Bu minvalde, gram altın 412 TL ile tarihi zirvesini bir adım daha yukarı taşıdı. Devamının da gelebileceğini öngörüyoruz.
- Altına göre, zirve seviyesinin daha yarısına bile gelemeyen endüstriyel metal gümüşün, parabolik bir yükselişle kuzeye ilerlediğini görüyoruz. Son 5 hafta %37 değer kazanan gümüşün, altına göre daha büyük bir potansiyel taşıdığını, yukarda 26 dolar seviyesini takip ettiğimizin altını çizelim (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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