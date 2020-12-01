Pandemiye rağmen ihracatta artış

Kuzey Kıbrıs, 2019 yılının ilk dokuz ayında 67 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam 2020 yılının aynı döneminde 83 milyon dolara yükseldi. İthalat ise bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azaldı ve 199 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası’nın verilerinde KKTC ticaret gelişmelerine de yer verildi. Basın bülteninde, Ticaret Dairesi tarafından açıklanan ihracat ve ithalat verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde ABD doları cinsinden ihracat toplamı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3, ikinci çeyreğinde yüzde 21,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 14,1 arttı.

Merkez Bankası basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılının ilk dokuz ayında yapılan ihracat toplamı 67 milyon ABD doları iken, 2020 yılının aynı döneminde 83 milyon ABD dolarına yükselmiştir. İthalat toplamı ise 2020 yılı ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre ABD doları bazında yüzde 17 azalmıştır. İthalat toplamı, Covid-19 salgınının etkilerinin daha derin hissedildiği 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 düşüş göstererek, 199 milyon ABD dolarına gerilemiştir. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde ise ithalat toplamı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 gerileyerek, 254,8 milyon ABD doları olmuştur.”



