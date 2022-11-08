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Pahalılıkta rekor kırıyoruz

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Ülkede gıda fiyatlarında sadece bir ayda yüzde 5,97’lik artış yaşandı. Hellimin fiyatı Ekim’de yüzde 24,13, yoğurtun fiyatı ise yüzde 11,26 yükseldi. Hellim bir yılda yüzde 165,82, yoğurt ise yüzde 134,72 oranında daha pahalı oldu. Dana eti kıymada ise aylık yüzde 6,89, yıllık yüzde 128,14 oranında fiyat artışı yaşandı. Tavuk fiyatı da yüzde 165.60 arttı

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Pahalılıkta rekor kırıyoruz

 
Yıllık gıda enflasyonu, genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 120,72 çıkarken, gıda enflasyonu yüzde 130,75 oranıyla rekor seviyesinde kalmayı sürdürdü.
Gıda fiyatlarında sadece 1 ayda yüzde 5,97’lik artış yaşandı.
İstatistik Kurumu verilerine göre, temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı bir yılda yüzde 146,36 oranında zamlandı.
Resmi veriler, yine temel gıdalardan süt fiyatının Ekim ayında yüzde 18,86; yıllık bazda ise yüzde 177,11 arttığına işaret ediyor.
Hellimin fiyatı Ekim’de yüzde 24,13, yoğurtun fiyatı ise yüzde 11,26 yükseldi.
Böylece hellim 1 yılda yüzde 165,82, yoğurt ise yüzde 134,72 oranında daha pahalı oldu.
Et fiyatlarında da artış sürüyor. Kuzu eti pirzolada aylık bazda yüzde 3,93 yıllık bazda yüzde 68,45; dana eti kıymada ise aylık yüzde 6,89, yıllık yüzde 128,14 oranında fiyat artışı yaşandı.
Veriler tavuk fiyatının da yüzde 165.60 oranında arttığına işaret ediyor.
 
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