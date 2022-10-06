Pahalılıkta dünya 4'üncüsüyüz

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 120.32’ye çıktı. Gıda ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 123.39 oldu

Gıda enflasyonunun zirve yolculuğu hız kesmedi





Gıda enflasyonu aylık bazda ise eylülde yüzde 4.11 artış gösterdi. Bu veri ağustos ayında yıllık bazda yüzde 118.21 çıkmıştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) son açıkladığı ağustosa ait "Gıda Fiyat Endeksi" sıralaması baz alındığında, KKTC; Lübnan (yüzde 332), Zimbabwe (yüzde 255) ve Venezuela'nın (yüzde 155) ardından 4'üncü sırada yer aldı. Ocak ayında ülkedeki gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 66.76 olmuştu.

İstatistik Kurumu eylül ayındaki fiyat artışını yüzde 3.08 olarak açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı verilere göre, eylül ayındaki 3.08’lik fiyat artışı ile 9 aylık enflasyon yüzde 75.64, yıllık enflasyon ise yüzde 120.32 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 40.17 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4.70, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 4.11, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3.25, Sağlık ana grubunda yüzde 2.33, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.17, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2.12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1.60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.33 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 2.81, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.62, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.87 azalış meydana geldi.

Endekste kapsanan 485 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı yüzde 233.33 tiyatro bileti ücreti, yüzde 143.64 özel dersane ücreti (üniversiteye hazırlık) ve yüzde 129.93 ile etüd ücreti (okul öncesi eğitim ve ilköğretim); en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40.00 piyango bileti (TC), yüzde 32.69 limon ve yüzde 32.30 ile rokada oldu.



Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:



Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 0.35 / yıllık yüzde 154.14



Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 165.60



Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 0.75 / yıllık yüzde 134.33



Hellim - aylık yüzde 0.05 / yıllık yüzde 114.16



Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 2.81 / yıllık yüzde 110.98



Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 3.60 / yıllık yüzde 112.24



Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 0.81 / yıllık yüzde 95.07



Kuzu Eti Pirzola yüzde -1.88 / yıllık yüzde 61.15

