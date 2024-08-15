Pahalılıkta Avrupa'yı geçtik

KKTC'deki restoranlarda yeme içme fiyatları Avrupa'yı geçti. Yunanistan'da bir tavernada kişi başı hesap, içki dahil kişi başı 1000 TL'ye denk geliyor. Ülkemizdeki meyhanelerde fiyatlar bu rakamın çok üzerinde. Güney Kıbrıs'ta ise bu tarz yerlerde kişi başı ücret 15 Euro (540 TL)

Ülkemizde son yıllarda turizm sektöründe büyüme yaşanmasına karşın özellikle restorantlarda yeterli yabancı turist olmadığı konusunda sektörden gelen serzenişlere karşı sosyal medyadan bir paylaşım yapan KKTC vatandaşımız ülkemizde yeme içme sektöründeki fiyatların yüksekliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

YUNAN TAVERNASINDA BİR GECE KİŞİ BAŞI BİN TL

Vatandaşımız yapmış olduğu paylaşımda turistik amaçlı bulunduğu Yunanistan’da geçtiğimiz akşam Selanik merkezde bir tavernada 7 kişi olarak ödedikleri ücreti faturasıyla birlikte paylaştı.

Vatandaşımız 7 kişi olarak gittikleri tavernada, 4 şişe 20 cl Uozo, 1 sürahi beyaz şarap, kolalar, sular, dondurmalar, tatlılar ve 7 gerçek porsiyon kebap ve canlı müziğe toplamda hesap sadece 198 Euro ödediklerini kaydetti. Bunun ise karşılığının 7250 TL olduğunu yani içki dahil kişi başı 1000 TL olduğunu belirtti.

TIKA BASA BALIKLI ÖĞLEN YEMEĞİ 660 TL

Ülkeye geri dönüş öncesinde Dedeağaç’ta öğlen yemeği yediklerini belirten vatandaşımız, 2 büyük tabak karides güveç,2 kayık tabak kalamar, 2 ekstralı dana souvlaki, 2 bira, 5-6 kola, salatalar, cacıklar, türlü mezeler cipsler için ise sadece 128 Euro. Yani 4680 TL ödediklerini ifade etti. Bunun da içecekler dahil kişibaşı 660.-TL anlamına geldiğini kaydetti. Ayrıca burasının dağın başı değil marinanın dibine denize 100 metre mesafede olduğunun da altını çizdi.

“REKLAMI BIRAKIN FİYATLARI UCUZLATIN”

Vatandaşımız “Özellikle Dedeağaç’ta oturduğumuz restoran tavernada Türkiye’den yemeğe gelen çok Türk’le tanıştık. Kısaca reklamı bırakın da fiyatları ucuzlatın gelen turist sizin reklamınızı organik ve beleş olarak yapacaktır” diye konuştu.

Ülkemizde en basit bir taverna veya meyhane tarzı yerde kişi başı en düşük ücretin 1200 TL’den başladığını ve Güney'de ise bu tarz yerlerde kişi başı ücretin 15 Euro (540 TL) hatırlatan vatandaşımız özellikle balık restoranlarında bu rakamın 2000 TL’ye yükseldiğini sözlerine ekledi.

Ülkemiz turizmcileri ve restorancılarına seslenen vatandaşımız “Uyanın be arkadaşlar da turizm nasıl yapılır turist nasıl çekilir görünüz. Reklam fuar tanıtım diye yandaşlara para aktarmakla olmaz bu işler. “ dedi.

