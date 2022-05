Pahalılık daha da artacak

Sebze meyve üreticileri, maliyetleri karşılamak için alternatif ürünlere yönelirken, birçok üründe pahalılığın daha da artacağını vurguluyor



Gaziveren’deki üreticilerden Ayhan Bilsin: “Maliyetlerimiz çok arttı. Şimdi biber 15 TL ise bundan iki ay sonra 30 TL olacak. İnsanlar donmuş gıdaları artık dolaplarda bulamayacak”

Sebze ve meyve fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Artan pahalılık resmi verilere de yansırken, lahana çeşitlerindeki aylık ve yıllık bazdaki fiyat artışı dikkat çekiyor. İstatistik Kurumu'nun nisan verilerine göre, fiyatı en fazla artan 20 mal ve hizmet arasında üç lahana çeşidi birden yer aldı. Beyaz lahana, nisanda aylık ve yıllık artışta zirveye çıktı. Aylık yüzde 134.76'lık fiyat değişimiyle, en fazla fiyat artışı yaşanan ürün olan beyaz lahana, bir yıl önceye göre ise yüzde 1410.95 oranında pahalandı. Çiçek lahana da (karnabahar) yüzde 112.84'lik oranla beyaz lahanayı takip etti. Bu üründeki yıllık değişim ise yüzde 685.37 olarak gerçekleşti.

Üretici maliyetlerden yana dertli. Bu nedenle getirisi daha fazla olduğu düşünülen ürünlerin üretimine yöneliyor. Düşen arz nedeniyle de lahana fiyatları fahiş bir şekilde artıyor.

ÜRETİCİ NE DİYOR?

Gaziveren’deki üreticilerden Ayhan Bilsin, artan sıcaklara işaret ediyor.

Başta lahana olmak üzere bir çok üründe pahalılığın daha da artacağını vurguluyor. Dünyadaki maliyetlerin de arttığını işaret eden üretici, kaygılı... Bilsin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aldığımız şeyler 4-5 katı oldu artık. Geçen sene gübre 180 TL’ydi bu sene de 680-700 TL arası. Geçen sene bir yevmiye 150 TL’ydi, bu sene 250 TL oldu. Aylık çalıştırdıklarım iki-üç katı oldu, maliyetlerimiz çok arttı. Yarın sıcaklar çöktüğünde, bu maliyetlerle üretim yapmak istemez kimse. Ben bu sıcakta ekersem, yarın lahana yanacak. Bunun yerine alternatif olarak marul, salatalık ekiliyor. Piyasada lahana az olunca bu kez fiyatlara yansıyor, fiyatları artıyor. Kolay bulunamayan bu mal bu kez 8 TL’den 20 TL’ye çıktı. İstatistiklerde her şey zaten göz önünde. Üreticiyi de mahvettiler, bir destek yok, kendi emeğimizle olmuyor. Biraz da devletin gözetmesi lazım üreticiyi. Hiçbir şeye katkı yapmıyorlar. Vergiler, her şey bizim üzerimizden. Kara kara düşünüyoruz şu an 'Ne yapabiliriz, ne ekebiliriz?' diye.

Şimdi biber 15 TL ise bundan iki ay sonra 30 TL olacak. Sıcaklar çöktüğünde insanlar kara kara düşünecek. Bir domates ektik, başa çıkamıyoruz. İlaçlar, tohumlar, elektrik dünya parası oldu. Hükümetten başımızda kimse yok ki üreticisine sahip çıksın. İnsanlar donmuş gıdaları artık dolaplarda bulamayacak, yabancı ülkelerde de maliyetler yükseldi. Biz burada en azından birkaç bulup buluşturup yiyoruz. Dünyada da aynı şekilde üretim kısıtlanacak. Yarın öbür gün göreceğiz dünyadan da gelmeyecek ürünler gelenler de çok pahalı olacak."