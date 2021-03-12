"Özel sektöre destek paketi yaklaşık 400 milyon TL"

Özel sektör ile ilgili Kovid destek paketinin yeterli olmasa da yaklaşık 400 milyon lira olduğuna işaret eden Oğuz, bu miktarın da bütçeden ödeneceğini belirtti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, özel sektör ile ilgili Kovid destek paketinin yeterli olmasa da yaklaşık 400 milyon TL olduğunu açıkladı.

Bakan Oğuz, karantina otellerine şimdiye dek 120 milyon TL ödendiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, bütçe gelirlerinde pandemi koşulları nedeniyle kayıp yaşandığını belirterek, “Bu kayıptan doğan aradaki farkı, bütçedeki açığın bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti’nden alacağımız kaynak, bir kısmını da tasarruflarla kapatmaya çalışacağız. Bu süreç içerisinde belki bazı mükellefiyetleri, belki alımları, hizmetleri kısmak zorunda kalacağız ki sürdürülebilir bir bütçe yapabilelim.” dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Gündem +’ adlı programa konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dünyada ve ülkede pandeminin etkisiyle gelir ve gider dengesinde zor bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, zorluklara rağmen tüm paydaşlarla bu dönemin de aşılacağına inanç belirtti. Maliye Bakanlığı’nın da üzerine düşen sorumluluğu aşmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

“BORÇLANMA YALNIZCA MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN DEĞİL, MALİYE’NİN ÖDEMESİ GEREKEN MÜKELLEFİYETLER İÇİN…”

Kamuoyunda, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı borçlanmanın yalnızca maaşları ödemek için yapıldığı gibi yanlış bir algının oluştuğunu yineleyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bunun böyle olmadığını her fırsatta dile getirdiklerini, maliyenin ödemesi gereken mükellefiyetleri bulunduğunu bunun başında da bu dönemde sağlığın geldiğini söyledi; sağlık, burs gibi diğer tüm cari mükellefiyetleri örnek gösterdi.

Bunun yanında özel sektör ile ilgili Kovid destek paketinin yeterli olmasa da yaklaşık 400 milyon lira olduğuna işaret eden Oğuz, yine bu miktarın da bütçeden ödeneceğine değindi.

“EN BÜYÜK MÜKELLEFİYETLERDEN BİRİ DE DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ…”

Bugünlerde en büyük mükellefiyetlerden bir tanesinin de Tarım Bakanlığı’nın Doğrudan Gelir Desteği olduğuna işaret eden Maliye Bakanı Dursun Oğuz, üretim yapan çiftçileri de düşünmek gerektiğine, bu yılki kuraklığın da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Küçükbaş hayvancılarla ilgili teşvik ve ödenmesi gereken mükellefiyetleri de dile getiren Dursun Oğuz, küçükbaş hayvancılığa desteği nisan ayının ilk haftası ödemeyi planladıklarını söyledi.

EKONOMİK PROTOKOL

Tüm mükellefiyetlerin sadece yerel gelirlerle karşılanmasının mümkün olmadığına işaret eden Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mutlaka, dışarıdan da ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi 13. maaşlar aşamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin bize yapmış olduğu katkı vardı. Ancak 2021 yılında da geçen ay örneğin borçlanarak bu mükellefiyeti yerine getirmek durumunda kaldık. Bu ayla ilgili de Ekonomik Protokol imzalandı. Bunun prosedürü tamamlanma aşamasında. Beklentimiz ay sonuna kadar tamamlanıp bu kaynağın da yeni bütçeye girmesiyle mükellefiyetleri yerine getirme anlamında görevlerimizin bir kısmını da yapacağız.”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, programda ek mesailer, kamu alacakları ve şans oyunları ile ilgili yasa tasarısı hakkında soruları da yanıtladı.

EK MESAİLER

Oğuz, ek mesainin ihtiyaçtan doğan bir hizmet ve bir çalışmanın karşılığı olduğunu ancak bunun bir düzene oturması gerektiğini, çünkü ek mesai konusunda çalışan da dâhil birçok kesimin dertli olduğunu söyledi. Tüm bunların göz önünde bulundurularak bir çalışma yapıldığını kaydetti.

KAMU ALACAKLARINA YÖNELİK

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugün için bekleyen 6 aylık ek mesai borçlarının da bulunduğunu söyleyerek, bu konuda özellikle pandemi nedeniyle elzem yerlerde çalışan başta sağlık çalışanları, polis, gümrük çalışanları ve emekçilere teşekkür etti.

BET OFİS VE CASİNOLARA İLİŞKİN VERGİLENDİRME DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN…

Bet ofis ve casinolarla, elektronik ortamda oynatılan oyunlara vergilendirme düzenlemesine ilişkin detaylı bilgi veren Oğuz, yapılacak olanın internet üzerinden gerçekleşen faaliyetlerin yasal zemine çekilerek vergiye tabi tutulması olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden yasal olmamasına rağmen şans oyunları oynatıldığının bir gerçek olduğunun altını çizen Oğuz, bir düzenleme ile bu durumun ortadan kaldırılarak vergi gelirinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

DEVLETİN GELİR DURUMU

Devletin gelir durumu konusunda da sorulan soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz şunları kaydetti;

“Bütçe hazırlarken bir yıl sonraki bütçe yani, 2021 bütçesi 2020 sonunda hazırlanırken, 2020’deki gerçekleşmeye göre bir öngörüyle hazırlanır. Ancak gelirlerimizde bir kayıp var. Olacak yani bu net. Bu kayıptan doğan aradaki farkı, bütçedeki açığın bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti’nden alacağımız kaynak, bir kısmını da tasarruflarla kapatmaya çalışacağız. Bu süreç içerisinde belki bazı mükellefiyetleri, belki alımları, hizmetleri kısmak zorunda kalacağız ki sürdürülebilir bir bütçe yapabilelim.

Gelirler anlamında da şimdi siz geliri olmayan birinden ne alacaksınız? Özellikle özel sektördeki daralma, lokomotif sektör dediğimiz yüksek öğrenim ve turizmde yaşanan kaybı gözünde bulundurmak gerekiyor.

Ancak bizim asıl hedefimiz harcama ile ilgili tasarrufları yaparak, geliri de ne kadar toplayabilirsek burada yapabileceğimiz bir denge sağlamak olacaktır.”

KARANTİNA

Maliye Bakanı Oğuz, karantina otellerine yapılan ödemeler konusunda da açıklamalarda bulundu.

Öğrenciler ve Bakanlar Kurulu’nca muaf tutulanlar hariç yurt dışından gelenlerin tamamının karantina ücreti ödediğini ifade eden Oğuz, KKTC’de eğitim görecek üniversite öğrencileri ve yurt dışında okuyan KKTC uyruklu öğrencilerin karantina ücretinden muaf oldukların belirtti.

Oğuz, ayrıca pozitif vakalar ile temaslılarının karantinalarının da devlet tarafından karşılandığını anımsattı.

Bakan Oğuz, karantina ücretlerine şimdiye kadar 120 milyon Türk Lirası ödendiğini belirtti.

Bakan Oğuz, karantina dışında farklı uygulamaların da gündeme gelebileceğini ifade ederek, bu konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.