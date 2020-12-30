Özel sektöre 1500 TL destek ödemeleri yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel sektör çalışanlarına yönelik, Ekim ve Kasım ayları için aylık 1500 TL destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Yerel işgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında özel sektörde halihazırda faaliyetleri durma noktasına gelen veya duran işyerlerinde çalışan işçilerin maaşlarının ödenebilmesi için Ekim ve Kasım aylarına ait 1500 TL ücret destek ödemelerinin yatırılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin turizm sektöründeki oteller, casinolar, turizm seyahat acenteleri çalışanları, Ercan Havalimanı’nda inşaat sektöründeki hariç işletmelerde çalışan işçiler, taksi ve toplu taşıma sektöründe çalışanları kapsadığı belirtildi.