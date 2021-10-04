Özel sektör için 11 milyon TL’lik bir hibe programı

Temmuz ayında üreticiye, esnafa 60 milyon TL’lik kredi verildiğini hatırlatan Saner, şimdi de 11 milyon TL hibe verileceğini açıklayarak, “Bu kapsamda, 2021 mali yılında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Ekonomi Tarım ve Turizm Bakanlıklarımızla 11.000.000.TL kaynak tahsis edilerek, 5 ve 8 Ekim 2021 tarihinde ‘Kısmi Hibe’ programlarımız için proje teklif çağrısı ilanına çıkılması planlanmaktadır. Yarından itibaren başvurular alınmaya başlanacak” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, temmuz ayında özel sektöre yönelik 60 milyon TL’lik hibenin ardından şimdi de sektör için 11 milyon TL’lik bir hibe programını uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

Önemli hizmetler üreten hükümetin, yaşanan sıkıntılar neticesinde artık sürdürülebilir görünmediğini kaydeden Saner, “Kurultaydan sonra UBP olarak ivedi bir değerlendirme yapacağız ve hedefimiz olan ülkeye hizmet yolunda tek başına güçlü bir iktidar için halkımızdan yetki isteyeceğiz” dedi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, bu sabah bir televizyon programına katılarak güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEK

Türkiye ile imzalanan “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde özel sektörün rekabet gücünü ve verimliliği artıran yapısal dönüşüm politikalarının uygulanmasını esas alan bir dizi tedbir geliştirildiğini belirten Saner, ekonomi, turizm ve tarım alanlarında hibeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Temmuz ayında üreticiye, esnafa 60 milyon TL’lik kredi verildiğini hatırlatan Saner, şimdi de 11 milyon TL hibe verileceğini açıkladı.

8 EKİM’E KADAR BAŞVURU KABUL EDİLECEK

Saner, “Bu kapsamda, 2021 mali yılında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Ekonomi Tarım ve Turizm Bakanlıklarımızla 11.000.000.TL kaynak tahsis edilerek, 5 ve 8 Ekim 2021 tarihinde ‘Kısmi Hibe’ programlarımız için proje teklif çağrısı ilanına çıkılması planlanmaktadır. Yarından itibaren başvurular alınmaya başlanacak” dedi.

Saner, “Sanayi, tarım ve turizme üçer milyon TL hibe vereceğiz. Detaylarını yarın açıklayacağız. Bugün müjdesini verelim. Konuyu yarın Bakanlar Kurulu’nda da değerlendireceğiz. Sonrasında da bilgi vereceğim” diye konuştu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL

Genç girişimciler için de bir kaynak hazırladıklarını açıklayan Saner, “Gençlere, girişimcilerimize, 2 milyon TL bir kaynak öngördük. Bu alanda yeni kurulan, Mart 2019-2021 ve yeni kurulacak işletmelerin desteklenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEKÖĞRENİM VE TURİZM CANLANIYOR”

“Salgın sürecinin tüm dünya gibi KKTC bütçesini de olumsuz yönde etkilediğini, ancak aşılama ve açılım programı neticesinde yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin canlanmaya başladığını” anlatan Başbakan Saner, “ülkeye 85 bin öğrenci gelmesini beklediklerini” kaydetti.

Yükseköğrenim için ülkeye gelecek öğrenciler için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Saner, ekonominin canlanması ve esnafa katkı için öğrencileri sağlıklı bir şekilde KKTC’de konuk etmekte olduklarını söyledi.

“TABAN BAŞBAKANINI DESTEKLİYOR”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, ülkeyi ileriye taşımak için UBP’nin de “güçlü olması” gerektiğini, partinin başkanı olmaktan “gurur” duyduğunu ifade ederek, “tabanımız Başbakan’ı destekliyor” dedi.

Saner, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele’ye gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

“Hem hükümet için görev başındayız, hem kurultay çalışmalarını yürütmek durumundayız. Arkadaşlarla yoğun çalışıyoruz. Neredeyse aileyi unuttuk. Büyük zamanı hükümet çalışmaları alıyor ama partimiz, tabanımız bunu, gösterdiği ilgi ile takdir ettiğini de gösteriyor. Tabanımız Başbakanı’nı destekliyor. Ne olup bittiğini herkes iyi biliyor. Kazanacağız ” dedi.

“KIRGINLIK OLMAZ, BİRLİKTE YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Saner, “UBP’nin tecrübeli bir parti olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu herkesin iyi bildiğini” ifade ederek, “UBP’de kırgınlık asla olmaz. Kurultay sonrası hep birlikte arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz” diye konuştu.

“BU HÜKÜMET SÜRDÜRÜLEMİYOR”

Saner, erken seçim konusundaki bir soruyu da yanıtında şunları söyledi:

“CTP ve HP hükümet kurmaktan kaçtılar. Çok makul öneriler sunduk kendilerine ama zorlukları bildikleri için hükümete girmediler. Biz de diğer alternatifleri değerlendirdik ve salgın ortamında ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için gerekeni yaptık. Bu hükümet önemli hizmetler de üretti. Türkiye ile İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak sıkıntılarımızın aşılması yönünde Türkiye’nin desteğini sağladık. Sadece bununla da kalmadık, yarım kalan bazı projelerin bitirilmesi yolunda ciddi, somut adımlar attık.

Ancak, yaşanan sıkıntılar neticesinde bu hükümet artık sürdürülebilir görünmüyor. Kurultaydan sonra UBP olarak ivedi bir değerlendirme yapacağız ve hedefimiz olan ülkeye hizmet yolunda tek başına güçlü bir iktidar için halkımızdan yetki isteyeceğiz. Yapılacak çok iş var. İstikrarlı bir hükümetle bu ülkenin kısa zamanda sorunlarını aşması ve önemli bir kalkınma sürecine girmesi mümkündür.”