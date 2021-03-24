Özel sektör çalışanlarına 60 milyon TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışan işçilerin istihdamının devamına katkı sağlamak amacıyla daha önce açıklanan ücret destek ödemelerinin yapılmasına dün başlandığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ödemeler hak sahibi çalışanların hesaplarına veya hak sahibi çalışanın adına bankaya yatırılmaya başlandı.
Açıklamada, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ücret desteği verilecek sektörler ve bu sektörlere verilecek ücret destek miktarları ile ilgili çalışmalar tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunuldu.
Bakanlar Kurulu da bu önerileri onaylayarak bu doğrultuda hazırlanan Tüzük değişikliğini önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.
Açıklamada, konu ile ilgili uygulamaya konan Tüzük’te de düzenlendiği gibi teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışanlara işyerinin kapanma süreleri de dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL ücret desteği ödenmeye başlandı.
Bu amaçla önceki gün Maliye Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesinde bulunan İstihdam Destek Merkezi’ne 60,000,000 TL kaynak aktarıldı.
1.500 TL destek ödeneği alacak sektörler:
- Meyhaneler ve restoranlar
- Barlar ve cluplar (diskolar)
- Kafeler ve pastahaneler
- Sinema ve tiyatro salonları
- Kahvehaneler
- Bet ofisler
- Spor salonları
- İnternet kafeler
- Etütler, kreşler ve özel dersler
- Ercan Devlet Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren işyerleri
- Sanatsal faaliyet yapan işyerleri
- Masaj salonları
- Berberler, kuaförler ve güzellik salonları
- Turizm ve seyahat acenteleri
- Taksiler
- Toplu taşıma faaliyeti yapan işyerleri
- Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerleri
- Oteller, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam destek ödemesinin kapsamı dışındadır.
- Kumarhaneler (Casinolar)
Bakanlar Kurulu kararına göre, Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar Kurulu veya Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca faaliyetlerine ara verilen ve 1500 TL destek ödeneği alacağı belirtilen sektörler dışında kalan sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan sigortalı çalışanlar ile bu Tüzük kapsamında girişimci tanımına giren işveren ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara 2021 yılına ait bu değişiklik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere mahsuben 1,000 TL istihdam destek ödemesi yapılacak.
Hangi sektörler kapsam dışı?
- Bakanlar Kurulu veya Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlan uyarınca faaliyetlerine devam eden işyerleri
- Avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri
- Benzin istasyonları ve tedarikçileri
- Bilgisayar yazılım ve bilişim hizmetleri
- Üniversiteler, özel okullar ve dershaneler
- Danışmanlık hizmetleri
- Emlak ve gayrimenkul işleri
- E-ticaret faaliyeti yapan işyerleri
- Finans ve yatırım faaliyeti yapan işyerleri
- Gıda imalatı, ithalatı-ihracatı yapan işyerleri
- Unlu gıda mamülleri ve hamur işleri üretimi ve satışı yapan işyerleri
- Grafik tasarım ve reklam ajansları ve reklam hizmeti veren işyerleri
- Güvenlik sistemleri ve hizmetleri
- Muhasebe büroları ve iş takip hizmeti veren işyerleri
- Mühendislik ve mimarlık hizmetleri
- Öğrenci yurtları
- Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerleri
- Sendika, dernek ve vakıflar
- Sigorta acenteleri ve her türlü sigorta aracılık hizmetleri
- Su taşımacılığı
- Sulu tarım faaliyetleri
- Süt ve süt ürünleri imalat ve satış faaliyeti yapan işyerleri
- Tarım, hayvancılık, narenciye ve seracılık faaliyeti yapan işyerleri