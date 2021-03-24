Özel sektör çalışanlarına 60 milyon TL

1500 TL destek ödemeleri, kapalı sektör çalışanlarının hesaplarına yatırılmaya başlandı

Meyhaneler ve restoranlar

Barlar ve cluplar (diskolar)

Kafeler ve pastahaneler

Sinema ve tiyatro salonları

Kahvehaneler

Bet ofisler

Spor salonları

İnternet kafeler

Etütler, kreşler ve özel dersler

Ercan Devlet Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren işyerleri

Sanatsal faaliyet yapan işyerleri

Masaj salonları

Berberler, kuaförler ve güzellik salonları

Turizm ve seyahat acenteleri

Taksiler

Toplu taşıma faaliyeti yapan işyerleri

Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerleri

Oteller, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam destek ödemesinin kapsamı dışındadır.

Kumarhaneler (Casinolar)

1000 TL destek ödeneği alacaklar:

Bakanlar Kurulu veya Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlan uyarınca faaliyetlerine devam eden işyerleri

Avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri

Benzin istasyonları ve tedarikçileri

Bilgisayar yazılım ve bilişim hizmetleri

Üniversiteler, özel okullar ve dershaneler

Danışmanlık hizmetleri

Emlak ve gayrimenkul işleri

E-ticaret faaliyeti yapan işyerleri

Finans ve yatırım faaliyeti yapan işyerleri

Gıda imalatı, ithalatı-ihracatı yapan işyerleri

Unlu gıda mamülleri ve hamur işleri üretimi ve satışı yapan işyerleri

Grafik tasarım ve reklam ajansları ve reklam hizmeti veren işyerleri

Güvenlik sistemleri ve hizmetleri

Muhasebe büroları ve iş takip hizmeti veren işyerleri

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri

Öğrenci yurtları

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerleri

Sendika, dernek ve vakıflar

Sigorta acenteleri ve her türlü sigorta aracılık hizmetleri

Su taşımacılığı

Sulu tarım faaliyetleri

Süt ve süt ürünleri imalat ve satış faaliyeti yapan işyerleri

Tarım, hayvancılık, narenciye ve seracılık faaliyeti yapan işyerleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışan işçilerin istihdamının devamına katkı sağlamak amacıyla daha önce açıklanan ücret destek ödemelerinin yapılmasına dün başlandığını duyurdu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ödemeler hak sahibi çalışanların hesaplarına veya hak sahibi çalışanın adına bankaya yatırılmaya başlandı.Açıklamada, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ücret desteği verilecek sektörler ve bu sektörlere verilecek ücret destek miktarları ile ilgili çalışmalar tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunuldu.Bakanlar Kurulu da bu önerileri onaylayarak bu doğrultuda hazırlanan Tüzük değişikliğini önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.Açıklamada, konu ile ilgili uygulamaya konan Tüzük’te de düzenlendiği gibi teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışanlara işyerinin kapanma süreleri de dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL ücret desteği ödenmeye başlandı.Bu amaçla önceki gün Maliye Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesinde bulunan İstihdam Destek Merkezi’ne 60,000,000 TL kaynak aktarıldı.Bakanlar Kurulu kararına göre, Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar Kurulu veya Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca faaliyetlerine ara verilen ve 1500 TL destek ödeneği alacağı belirtilen sektörler dışında kalan sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan sigortalı çalışanlar ile bu Tüzük kapsamında girişimci tanımına giren işveren ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara 2021 yılına ait bu değişiklik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere mahsuben 1,000 TL istihdam destek ödemesi yapılacak.