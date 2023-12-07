Özel bankacılık hizmet ve ürünlerinde yenilikler yapıldı

Near East Bank Özel Bankacılık, 2023 yılı itibari ile gelişen piyasa şartlarına uygun olarak ürün ağını genişleterek yeni adımlar atmış özellikle mevduata alternatif olarak getiri imkanı sunan yatırım ürünlerinin satışına da aracılık ederek; mevcut ürün yelpazesini çeşitlendirerek daha geniş bir müşteri kitlesine de hitap etti.

Yılın son ayında 2023 yılının piyasa değerlendirmesini yaparak, yeni ürünler konusunda da bilgiler aktaran Near East Bank Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera yüksek getiri imkanı sunan farklı yatırımlara yöneldiklerinin altını çizdi ve şunları aktardı;

“Near East Özel Bankacılık olarak 2023 yılını bitirmeye hazırlandığımız yılın bu son ayında bu yılı değerlendirecek olursak ; Bu yıl hem yurtdışı hem de Türkiye’de faiz artışlarının piyasalara hakim olduğu bir yıl oldu. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği öncülüğünde birçok ülke, ekonomide daralmayı göze alarak, artan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarında artışlara devam ederken, Türkiye de değişen ekonomi yönetimiyle aynı uygulamaya geçmiştir.

Avrupa Merkez Bankası( ECB ) politika faizini Ekim 2023’e kadar artırdıktan sonra Ekim itibariyle %4,50 de sabit tutarak 25 yıllık tarihindeki en uzun faiz artırım döngüsünü sona erdirmiş görünmekte ancak enflasyonla mücadelede henüz her şeyin bitmediğini şimdi görünümü izleme zamanı olduğunu vurgulamıştır. İngiltere Merkez Bankası ( BOE ) politika faizini % 5,25’ e kadar çıkarırken, henüz faiz indirmek için erken olduğunu da vurgulamıştır.

ABD Merkez Bankası ( FED ) ise politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ve %5,50 seviyelerine kadar yükseltmiş ancak son iki toplantıda üst üste faizi değiştirmeyerek bu seviyede sabit tutmuştur. Diğer taraftan Altın fiyatları ise dünya genelinde askeri çatışmalara yönelik endişeler,ABD Merkez Bankasının muhtemelen gelecek yılın içerisinde faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürerek son 7 ayın en yüksek seviyeleri olan 2050 USD seviyelerini test etmiş ve bu seviyelere yakın seyretmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB ) ise 2023 yılında ilk kadın başkan olarak atanan Hafize Gaye Erkan önderliğinde enflasyonla mücadele adına faiz artışı sürecini başlatarak tek haneli faizlerden harekete geçerek Kasım ayının son PPK Toplantısında politika faizini %40 seviyesine yükseltmiş olup faiz artışlarına devam etmektedir.

Geçtiğimiz yıl Türkiye piyasalarında aktif bir mevduat ürünü olarak kullanılmakta olan Kur Korumalı Mevduat (KKM ) hesapları ise yeni dönemde TL mevduat faizlerinin artışı ve KKM’den çıkışı teşvik eden yeni düzenlemeler sayesinde eski cazibesini kaybetmektedir.

2023 yılında TL faiz artırımları ile birlikte yükselen TL Mevduat faizleri halen enflasyon oranı altında bulunmasına rağmen döviz kurunun artışı çok agresif şekilde olmadığı sürece yatırımcılar tarafından geçtiğimiz döneme göre daha fazla ilgi görmektedir. Diğer taraftan parasını dövizde değerlendiren yatırımcılar için son dönemde Özel Sektör Tahvil ve bonoları döviz mevduatı üzerinde getiri sağladıklarından dolayı tercih edilebilmektedirler.” dedi.

Manyera ayrıca; Near East Bank Özel Bankacılık olarak yurtiçi ve yurtdışı piyasaları yakından takip ettiklerini müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olabilecek güvenli ürün seçeneklerini rekabetçi fiyatlarla ve oranlarla sunmak ve müşterilerinin memnuniyetinin önceliğini vurgulayarak;

“ Son dönemde TL yanı sıra Döviz birikimi de olan müşterilerimiz mevduat ürününe ek olarak Eurobond ve Özel Sektör Tahvilleri ile de ilgilenmekte ve mevduata alternatif olarak daha yüksek getiri imkanı sunan farklı yatırımlara da sıcak bakmaktadırlar. Ürün çeşitliliğimizi artırarak, tüm müşterilerimizin ilgisini çekebilecek, doğru müşteri ile doğru yatırım ürününü paylaşma ilkesini ön planda tutarak, yeni finansal ürün önerilerimizi yapmaktayız. Piyasa koşulları doğrultusunda ise ürün önerilerimiz değişkenlik göstermektedir.

Near East Bank Özel Bankacılık Birimi olarak 2023 yılında piyasa gelişmelerini, yeni finansal ürünleri ve gündemi takip edebilmek adına bu yıl İstanbul’da 2.ncisi düzenlenen Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği’nin ( KHYD ) organize ettiği ve birçok yatırım ve finans kuruluşunun da yöneticilerinin de katıldığı Hazine Yönetim Zirvesine katılım sağladık. Bu etkinlikte müşteri portföylerimizin ihtiyacına yönelik yeni ürün ve hizmetlerin kazanılmasını amaçlayarak; ülkemizdeki mevzuat çerçevesinde hangi finansal ürünlerin ağırlıklı olarak kullanıma sunulabileceği üzerinde yeni fikirler edindik.” şeklinde sözlerini tamamladı. LHA