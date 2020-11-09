Olaylar gelmeden gölgeleri gelir!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız hafta, Türk Lirası varlıklarda baş gösteren tedirgin seyir, ve Türk insanın barometresi olan döviz kurunun her gün yeni bir rekor kırması ile, bu geminin bu fırtınaya, mevcut rota ile daha fazla göğüs geremeyeceğini düşünerek, haftasonu bazı ciddi tedbirlerin alınacağını tahmin etmiştik.
- Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Albayrak, instagram hesabı üzerinden Pazar akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı. Bakanın, beraberinde Twitter hesabını da kapattığını görüyouz.
- Karar teyit edilse de, herhangi bir resmi makamdan konu ile ilgili bu saate kadar henüz resmi bir açıklama gelmemesi, bir miktar da olsa zihinleri meşgul ediyor.
- Cumartesi sabah erken saatlerde, TCMB Başkanı Sn. Uysal'ın Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındığını ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı (Maliye eski Bakanı) Sn. Naci Ağbal'ın atandığını gördük.
- Piyasa dedikodularına göre, TCMB Başkanı'nın görevden alınmasının ışığında cereyan eden Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası, (kaynaklara göre) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde oldu. Lakin, yukarıda da değindiğim üzere, henüz resmi bir açıklama gelmemesi, kararın geri alınması yönünde müzakere ediliyor mu algısını da ihtimaller arasına koyuyor.
- Sn. Ağbal, bir gece operasyonu ile, son 5 senede, TCMB'nin 4. Başkanı olarak göreve getirildi. Kararın altını, son dönemde atılan pek çok adıma rağmen, TL'de ivme kazanan değer kaybı, beraberinde yükselen enflasyon ve faizler, açılan cari açık ve eriyen TCMB rezervleri gibi oldukça önemli göstergeler ile doldurabiliriz.
- Merkez bankasında bulunmamasına rağmen, Ağbal'ın hem politik hem de ekonomik bürokrasi içinde oldukça sağlam olan yeri ve tecrübesi birlikte düşünüldüğünde, Sn. Cumhurbaşkanı'na ulaşma hızı, ekonominin içinden geçtiği bu kritik dönemde belki de en büyük silahı olacaktır.
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