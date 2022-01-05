Öksüzoğlu: TÜFE aralık ayına göre ; aylık , son 44 yılın, yıllıkta ise son 19 yılın en yüksek rakamına ulaştı

UBP Girne milletvekili adayı, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu Kanal T’de katıldığı “Pınar Gözek ile Günaydın Kıbrıs” programında ülkedeki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öksüzoğlu,Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) yaşanan rekor yükselişe dikkat çekti. TÜFE’de geçen yıllara arasındaki değişimi de ortaya koyarak; 2001 yılında 76.8, 2018 yılında 29.96 ve 2021 yılında ise 46.09’a ulaşarak son 19 yılın en yüksek yıllık TÜFE’ye ulaştığını ifade etti.

Kamu görevlilerine, emeklilere, engelli ve sosyal yardım maaşlarına yapılacak zam oranlarında belirleyici ola TÜFE, 2021'in ilk altı ayında (Ocak –Haziran) 8.33 olarak belirlendi ve Temmuz maaşında memurun cebine yansıdı. Yine Kurumun hesapladığı TÜFE verilerine göre 2021'in ikinci altı ayındaki (Temmuz-Aralık) rakam 37.26 olarak belirlendiğini ve bunun Ocak ayı maaşına yansıyacağını söyledi. Sonuçta, dövizin yükselmesiyle tüm ana gruplarda ciddi bir yükseliş yaşanarak, tek başına Aralık ayı’nda oranın yüzde 15.16’a yükseldiğine işaret etti. Öksüzoğlu, dövizin yükselmesiyle piyasada fiyatların uçtuğunu ancak dövizin düşmesine karşın piyasadaki pahalılığın azalmadığını söyledi. Bu çerçevede, yapılmakta olan denetimlerin yeterli olmadığını ve çok daha ciddi denetimlerin yapılması gerektiğinin herkes tarafından farkına varıldığını ifade etti. Nitekim artık denetimlerin yoğunlaştığını ve çok ciddi para cezalarının kesileceğini de belirtti.