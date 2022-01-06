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Oğuz: Üretici de çalışan da desteklenmeli

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Oğuz: Üretici de çalışan da desteklenmeli
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren A. Şahoğluları Ltd.’i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, yerli üretimin pandemi döneminde daha da ön plana çıktığını belirten Oğuz, üretim sektörünün desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede önemli yatırımlar yapan A. Şahoğluları Ltd.’in istihdam sağlayan ve ekonomiye katkı koyan bir firma olduğunu ve bugün ülkedeki örnek şirketler arasında ön planda yer aldığına parmak basan Oğuz, ‘’Var olmak için üretmek zorundayız’’ ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Oğuz, üreten firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini savunarak, çalışanların da daha iyi koşullar çerçevesinde çalışma hayatını sürdürmesinin önemine değindi.

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