Oğuz: “Süt üreticilerimize ve süt imalatçılarımıza yönelik desteğimiz devam edecek”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz sütün dünyada ve KKTC’deki önemini vurgulayarak, ülkede süt üretimin artması ve üretimin devamı için hayvan üreticilerine yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti.

Oğuz 21-27 Mayıs Süt Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz’un mesajı şöyle:

“Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında ‘Dünya Süt Günü’ bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldı. 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nün içinde bulunduğu 21 - 27 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta da ‘Süt Haftası' olarak kutlanıyor. Süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik gelişiminde ve vücut şeklinin oluşmasında temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağıdır. Süte her yaşta bireyin kolayca erişebilmesi çok önemlidir. Çünkü süt ve süt ürünleri içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizdeki süt üretiminin artması yönünde desteklerimiz devam ederken, süt üreticilerimize ve süt imalatçılarımıza yönelik katkılarımız devam etmektedir.

Ülkemizde süt tüketiminin artması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda süt üreticilerimizin ürettikleri sütü imalatçılarımıza ulaştırmada Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK)’in büyük önemi vardır. Süt Endüstrisi Kurumu; süt üreticilerimizi mağdur etmeden, sütlerini titizlikle toplayarak imalatçılara ulaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bakanlığımız, süt üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda gıda denetimlerini de sıkı bir şekilde sürdürülmektedir.

Bakanlığımız bu bilinçle ortaya koyduğu uygulamalarla; üretimin devamlılığı, sağlıklı üretimin artırılması, süt üreticilerinin korunması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin sürdürülebilir yapıya kavuşması, hayvan kayıt sisteminin doğru uygulanması ve en önemlisi hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesinde büyük önem vermektedir.’’

