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Öğrenciler geldi, emlak piyasası canlandı

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Üniversiteler için yurt dışından gelmeye başlayan öğrenciler, kiralık emlak piyasasını canlandırdı. Kiralık konut stoku 2 ayda %20.3 oranında azaldı

Öğrenciler geldi, emlak piyasası canlandı
 
 
Ülkede kiralık evlere rağbetin artmasıyla Temmuz ayı ortası ile Eylül ayı ortası arasındaki iki aylık sürede kiralık emlak sayısında keskin bir düşüş oldu.
Azalma dairelerde %24 civarında, ev ve villalarda %9.5 civarında saptandı. Tüm kiralık konut türlerindeki kiralık sayısı ise %20.35 oranında düştü.
Buna karşın ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla boş halde bekleyen birçok dükkanın kiralık ticari emlak piyasasına sürüldüğü ve bu alanda %23.6 civarında artış olduğu dikkati çekti.
Standarkıbrıs analizine göre, Kuzey Kıbrıs emlak piyasasında en az 5 bin 379 adet çeşitli statülerde kiralık daire, ev ve villa var. Bu sayı Temmuz’a kıyasla %20.35 oranında daha düşük. Temmuz’da bu sayı 6 bin 952 düzeyindeydi.
Apartman dairesi, penthouse, studio daire olarak karşımıza çıkan kiralıkların sayısı iki ay öncesine kıyasla %24 düşüşle 4 bin 595’e (Mayıs’ta 6,085) indi. 855 adetten 774 adede inen villa, müstakil ev, ikiz villa, bungalow statüsündeki kiralıklarda %9.47’lik düşüş kaydedildi.
Ülkedeki kiralık konut piyasasında Girne bölgesinin açık ara üstünlüğü sürüyor. Kiralık konutların %61.20’si (Temmuz’da %60.79) Girne bölgesinde bulunuyor.
Geriye kalan kiralıkların %17.55’i Lefkoşa’da; %18.40’ı Mağusa’da; %2.81’i de İskele’de kiracı bekliyor. Lefke ve Güzelyurt ise sadece 0.02’lik paya sahip.
Emlak sitelerindeki veriler Girne bölgesinde 3,292 (Temmuz’da 4,226); Lefkoşa bölgesinde 944 (Temmuz’da 1,570); Mağusa bölgesinde 990 (Temmuz’da 998); İskele bölgesinde 151; Güzelyurt ve Lefke’de de 2 adet kiralık konut bulunduğunu gösteriyor.

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