Öğrenciler geldi, emlak piyasası canlandı

Üniversiteler için yurt dışından gelmeye başlayan öğrenciler, kiralık emlak piyasasını canlandırdı. Kiralık konut stoku 2 ayda %20.3 oranında azaldı

Ülkede kiralık evlere rağbetin artmasıyla Temmuz ayı ortası ile Eylül ayı ortası arasındaki iki aylık sürede kiralık emlak sayısında keskin bir düşüş oldu.Azalma dairelerde %24 civarında, ev ve villalarda %9.5 civarında saptandı. Tüm kiralık konut türlerindeki kiralık sayısı ise %20.35 oranında düştü.Buna karşın ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla boş halde bekleyen birçok dükkanın kiralık ticari emlak piyasasına sürüldüğü ve bu alanda %23.6 civarında artış olduğu dikkati çekti.Standarkıbrıs analizine göre, Kuzey Kıbrıs emlak piyasasında en az 5 bin 379 adet çeşitli statülerde kiralık daire, ev ve villa var. Bu sayı Temmuz’a kıyasla %20.35 oranında daha düşük. Temmuz’da bu sayı 6 bin 952 düzeyindeydi.Apartman dairesi, penthouse, studio daire olarak karşımıza çıkan kiralıkların sayısı iki ay öncesine kıyasla %24 düşüşle 4 bin 595’e (Mayıs’ta 6,085) indi. 855 adetten 774 adede inen villa, müstakil ev, ikiz villa, bungalow statüsündeki kiralıklarda %9.47’lik düşüş kaydedildi.Ülkedeki kiralık konut piyasasında Girne bölgesinin açık ara üstünlüğü sürüyor. Kiralık konutların %61.20’si (Temmuz’da %60.79) Girne bölgesinde bulunuyor.Geriye kalan kiralıkların %17.55’i Lefkoşa’da; %18.40’ı Mağusa’da; %2.81’i de İskele’de kiracı bekliyor. Lefke ve Güzelyurt ise sadece 0.02’lik paya sahip.Emlak sitelerindeki veriler Girne bölgesinde 3,292 (Temmuz’da 4,226); Lefkoşa bölgesinde 944 (Temmuz’da 1,570); Mağusa bölgesinde 990 (Temmuz’da 998); İskele bölgesinde 151; Güzelyurt ve Lefke’de de 2 adet kiralık konut bulunduğunu gösteriyor.