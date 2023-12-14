Öğrenci taşımacılığında taban fiyat konusunda uzlaşı sağlandı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrenci taşımacılığındaki taban fiyat konusunda uzlaşarak öğleden sonraki ek seferleri durdurma eylemini sonlandırdığını açıkladı.

Dernek Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öğrenci taşımacılığı hizmetlerine yönelik belirlenen taban fiyat ve öğleden sonra yapılan ek sefer fiyatlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat sağlandığını belirtti.

Topaloğlu, sağlanan mutabakat sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandığını, bu kapsamda öğleden sonra yapılan ek seferleri durdurma eyleminin son bulduğunu duyurdu.

Sağlanan mutabakat kapsamında 2 bin 500 TL olan taban fiyatın 3 bin 180 TL olarak güncellendiğini, öğleden sonra yapılan ek sefer fiyatlarında ise yüzde 50 rakamında uzlaşıldığını kaydeden Topaloğlu, dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle birlikte yeni fiyatların yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Topaloğlu, ilk etapta yaşanan anlaşmazlık sonrası pazartesi ve salı günleri yapılan öğleden sonraları ek seferleri durdurma eylemlerinin varılan mutabakatın ardından son bulduğunu ifade etti.

Yapılan eylem ve grevlere, üyeler tarafından yüzde 100 katılım sağlandığını söyleyen Topaloğlu, tüm üyelere sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

