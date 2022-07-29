Son dönemde hükümet tarafından alınan ancak uygulamaya dahi konamadan iptal edilen kararlar, iskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nin de gündeminde. Söz konusu sürekli iptal edilen kararlar ve yeni karara bağlanan asgari ücret konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, “niye ‘dejavu’ gibi aynı hatalar yapılıyor diyerek hükümeti eleştirdi.

“EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR, ESNAF BATIYOR, HALK FAKİRLEŞİYOR”

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, yazılı bir açıklama yaparak, hükümeti sert bir dille eleştirdi. Başkan Serkan Kırmızı imzası taşıyan açıklamada, son dönemde hükümet tarafından hızla alınan ve aynı hızla iptal edilen kararlar, özel sektör çalışanının dört gözle beklediği yeni asgari ücret ve her gün yapılan zamlar üzerinden hükümeti topa tuttu. Bu kadar hızlı bir şekilde gündem değişen bir dönem hatırlamıyorum diye İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, ülkenin hiç olmadığı kadar zor bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. Kırmızı, yazılı açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “Bugüne kadar hiç bu kadar hızlı gündemin değiştiği, hızlı kararlar alınıp, aynı kararların yanlış olduğu görülüp hızla geri çekildiği ve enflasyonun çok hızla büyüdüğü bir dönem hatırlamıyorum. Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Bununla beraber yanlış kararlarla, ekonomi daha kötüye, esnaf batmaya ve halk fakirleşmeye devam ediyor.”

“ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ARTIŞIN HİÇBİR DEĞERİ YOK”

Serkan Kırmızı’nın gündeminde iki gün önce belirlenen yeni asgari ücret de vardı: “Yeni asgari ücret belirlendi. Peki, zor durumda olan iş yeri sahipleri, yükselen asgari ücreti personele yansıtmak için ne yapacak? Tabiî ki ürettiği veya sattığı ürünlere zam yapacak.

Peki, şimdi şöyle bir genel bakalım! Yakıta zam, elektriğe zam, gıdaya zam, süt ürünlerine zam… Yani kısacası yaşamımızda kullandığımız tüm ürünlere zam gelecek.

Peki, sonra ne olacak? Asgari ücrete yapılan artışın hiçbir değeri kalmayacak. Yine insanlar geçim derdine düşecek. Yine halk mağdur olacak.”

“HÜKÜMETİN HİÇBİR POLİTİKASI YOK!”

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, hükümeti deyim yerindeyse topa tuttuğu açıklamasında hükümeti hiçbir sağlam politikası olmamakla suçladı. “Hükümetin; tarım üretimi ile hayvancılığı artıracak ve eti /gıdayı ucuzlatacak uzun vadeli politikası yok!

Sanayiciyi, esnafı destekleyecek çok düşük faizli kredi politikası yok!

Eğitimin tam güne geçilmesi için yatırım politikası yok!

Turizmi destekleyici uzun vadeli politikası yok!

Limanlardan turist gelmesi için limanların geliştirilmesi için politikası yok!

Telekomünikasyon ve teknolojinin gelişmesi için uzun vadeli politikası yok!

Yok yok yok!!!”

“YAKIN GELECEĞE MESAJIMIZ VAR”

Kırmızı açıklamasında ülke olarak düzlüğe çıkabilmenin yolunun ise daha çok çalışmaya bağladı: Peki, o zaman nasıl düzlüğe çıkacağız? Tek yolu; çalışacak, üretecek, dünyaya ayak uyduracak politikalar ve hedefler üretecek gençlerin, yönetime gelmesidir. Artık değişim ve ülkemiz için çok çalışma zamanı geldi de geçiyor bile. Umudumuzu yitirmediğimiz ve yılmadan çalışmaya devam edeceğimiz, emeğimizin karşılığını alacağımız günler çok uzak değil. Çünkü “yakın geleceğe mesajımız var.” Kırmızı yazılı açıklamasını ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle bitirdi: “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”