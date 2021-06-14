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Nisan ayında bireysel krediler 7,5 milyar TL’yi aştı

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Nisan ayında bireysel krediler 7,5 milyar TL’yi aştı

Web sitesi standardkibris.com'un Özel haberine göre KKTC Merkez Bankası verilerine göre Nisan 2021 itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartı borçları 7 milyar 567 milyon 301 bin Türk Lirası düzeyine ulaştı.

Vatandaşların bankalara olan toplam borcu olarak da isimlendirilen bireysel kredilerin geldiği nokta tüm zamanların en yüksek rakamı. Bireysel krediler 7 milyar TL’yi ilk kez Ağustos 2020 sonunda aşarak 7,2 milyar TL’ye ulaşmıştı.

Bankaların KKTC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, Nisan 2020’de 6 milyar 319 milyon TL olan brüt bireysel borçlar, Nisan 2021 sonuna kadarki bir yıllık sürede %19.75 oranında artış söz konusu.
Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://standardkibris.com/2021/06/nisan-ayinda-bireysel-krediler-75-milyar-tlyi-asti/

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