Near East Sigorta Kasko ve Ferdi Kaza Sigortası’nda hizmet çıtasını yükseltti

Near East Sigorta Kasko ve Ferdi Kaza Sigorta’sında tanıdığı özel avantajlarla hizmet çıtasını yükseltti.

Müşteri memnuniyetini hizmetlerinin merkezine koyan, güvenilir, ilkeli, yenilikçi, kaliteli ve hızlı hizmet misyonu ile yoluna sağlam adımlarla devam eden Near East Sigorta, sektörde referans gösterilen, güvenilen ve tercih edilen şirket vizyonunu oluşturdu.

Near East Sigorta, uygun sigorta teklifleriyle kaliteli hizmet vermesinin yanında kapsamlı sigorta ürünleriyle de sektörde liderliği hedefliyor. Çalışanlarına verdiği değerle, müşterilerine en güvenli hizmeti vermeyi kendisine görev edinen Near East Sigorta, KKTC’deki hizmet ağını genişletmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Her zaman müşteri memnuniyetini gözeterek standart sigortacılık hizmetlerinin ve anlayışının ötesinde bir hizmet veren Near East Sigorta, diğer ürünlerinde de olduğu gibi Kasko ve Ferdi Kaza Sigortası ürünü ile müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Sigortalıların araçlarına yönelik tüm risklere karşı çözüm getiren kapsamlı kasko poliçeleri ile ses getiren Near East Sigorta, Ferdi Kaza Sigortası ile de müşterilerinin günlük hayatta karşılaşabilecekleri kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarına ilişkin maddi destek sağlıyor.

Kısa süre içinde web sitesi ve mobil uygulama üzerinden de müşterilerine hizmet vermeyi planlayan ve digital sigortacılığı da en ileri düzeyde uygulamalarına yansıtan, uluslararası bilgi birikimi ve deneyimi ile ekonomiye, teknolojik gelişmelere, yeni trendlere ve bunların sigortacılığa etkisine hakim olan Near East Sigorta, KKTC’deki varlığını güçlendirmeyi, gelecek yıllarda da güven ve değer üreterek büyümeyi hedefliyor.

Bireylerin doğru sigorta ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedeflediklerini dile getiren Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, her gün daha ileriye gidebilmek için çok çalıştıklarını belirtti.

Ertürk, “Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimize nereden, nasıl ve ne zaman sahip olabileceği konusunda, daha fazla seçenek ve yenilik sunabilmek, bunu yaparken de kalite, mükemmellik ve güçlü bir finansal dayanak sağlamak ve doğru teminatları doğru fiyatlarla müşterilerimize sunabilmek için çalışıyoruz.” dedi.

Geniş bir acente kanal ağının müşteriye yakın olmada en önemli yol olduğunu ifade eden Ertürk, müşterilerine en iyi hizmet için nitelikli acente ağını daha da genişleteceklerini sözlerine ekledi. Lha