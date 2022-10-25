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Near East Sigorta “ Elektrikli Araç Sigortalanması ” semineri düzenledi

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Near East Sigorta “ Elektrikli Araç Sigortalanması ” semineri düzenledi
KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği üyeleri KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret etti. Near East Sigorta’nın organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sertel Tanta, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı, Birlik Genel Sekreteri ile Birlik üyesi sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve direktörleri katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan test sürüş alanında GÜNSEL’in ilk modeli B9’la test sürüşü de gerçekleştiren sigorta sektörü temsilcilerine, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sertel Tanta, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği üyelerine, 2030’a gelindiğinde otomobil pazarındaki payı yüzde 50’ye yaklaşacak olan elektrikli otomobillerin sigorta sektörünü nasıl etkileyeceği ile ilgili bir seminer verdi. “Elektrikli Araçların Sigortalanması” seminerinde “Elektrikli Araçlar ve Sigortalanma Sürecine Etki Edebilecek Faktörler”, “Elektrikli Araçlara Özel Parçaların Maliyetleri ve Hasarlanabilme Özellikleri”, “Elektrikli Araçların Tamir, Bakım İhtiyaçları ve Maliyetleri” ile”Çarpma, Devrilme, Yanma ve Sel ve Benzeri Hasarlarda Farklılaşan Hususlar”a kadar bir çok başlıkta önemli bilgiler aktardı.
Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk seminere ilişkin şunları aktardı;
“Şirketimiz girişimleriyle KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde GÜNSEL tarafından verilen seminer, sigorta şirketleri yönetici ve temsilcilerinden oluşan katılımcılarla çok verimli ve faydalı oldu. GÜNSEL’in ilk modeli olan B9 araçlarının test sürüşlerine büyük bir ilgi  ve keyifle katıldık. Bu semineri düzenlememizde bize büyük destek veren başta  KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği yönetimine ve özel sunumları ile sigorta sektörü yöneticilerine önemli bilgiler sunarak elektrikli araçların sigortalanmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık yapan başta GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sertel Tanta olmak üzere GÜNSEL’in değerli yöneticileri ile Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teşekkür ediyorum”  Lha
 
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