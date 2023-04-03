Near East Oluşumu bünyesinde “Liderlik Gelişim Eğitimleri” sürüyor

Near East Oluşumu Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi Liderlik Gelişim Eğitimleri kapsamında 2023 yılının ilk eğitimini Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında gerçekleştirdi

Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi organizasyonunda yürütülen “Liderlik Gelişim Eğitimleri” nin ilki Kişisel Marka, Protokol ve İmaj Yönetimi Danışmanı ve Eğitimci Rüzgar Mira Okan’ın sunumu ve anlatımı ile gerçekleşen“eğitimi ile yapıldı.Near East Oluşumu bünyesindeki şirket yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen eğitim Near East Bank Genel Müdürlük Binası toplantı salonunda yapıldı. Eğitimde; Liderler için Executive Presence : Üst Düzey Yönetici Duruş, Yönetici Duruş Modelleme ve Strateji, Yönetici Duruş (Executive Presence) Nedir?, Kurumsal Temsilde Bir Yönetici Neden ve Nasıl Yönetici Varlığını Güçlendirmeli? Yöneticilerin Stratejik Haritası ve Kişiselleştirme, Retorik gibi konu başlıklarına değinildi.Değerli Yöneticilerin katılım sağladığı Liderlik Gelişim eğitiminde Topluluk Önü Etkili Konuşma ve Duruş Uygulama ve Yönetici Duruş konusunda Eğitmen Rüzgar Mira Okan’ın etkileyici ve farkındalık yaratan sunumu ve konuşması ile devam etti. Katılımcılar ve eğitmen ile interaktif şekilde yapılan eğitim soru cevap bölümleri ile tamamlandı.Eğitimin sonunda konuşan Eğitmen Rüzgar Mira Okan, başta Near East Oluşumuna teşekkür ederek;“ Eğitmen olarak davet edildiğim bu güzel etkinlik için öncelikle İnsan Kaynakları Grup Müdürü Özge hanım’a, tüm eğitim boyunca ilgi ve alakalarından dolayı Eğitim ve Organizasyonel Gelişim ekibine ve eğitim boyunca çok değerli katılımları ile tüm katılımcılara teşekkür ederim.” dedi.Eğitim ve gelişimin hangi pozisyonda ve ünvanda olursak olalım devam ettiğini belirten İnsan Kaynakları Grup Müdürü Özge Yılmaz Ciğerci, “Liderlik Gelişim “ eğitimlerinin alanında uzman eğitmenler ile yıl boyunca da devam edeceğini bildirdi. Lha