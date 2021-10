Near East Investment Koopfest 2021 Festivaline katıldı

Near East Investment, yerli ve yabancı müşterilere bireysel ve kurumsal alanlardayatırım danışmanlığı, emlak alım-satımfaaliyetleri ileyatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs emlak sektöründe finansal potansiyeli yüksek, büyüme ve kazanç sağlayan yatırımlarıyla önemli referanslara sahip bir yatırım şirketi olan Near East Investment, kişiye özel hizmetlerinin yanı sıra, ürünlerini daha fazla kitleye tanıtmak amacı ile önümüzdeki dönemlerde kongre, fuar ve seminerlerde yer alarak aktif bir pazarlama stratejisiyle hedeflerine erişmeye amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda, geçtiğimiz hafta sonu Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen Koopfest 2021’e katılan Near East Investment, İstanbul Eczacılar Kooperatifi’nin her yıl gerçekleştirdiği ve eczacı ortakların katılımı ile gerçekleşen üç günlük festivalde ziyaretcilere ürünlerini tanıttı.

Near East Investment Satış Müdürü Nermin Olgunsoy Gökyay gerçekleşen etkinlik hakkında şunları aktardı;

“ Katıldığımız etkinlik İstanbul Eczacılar Kooperatifi’nin bir yıl içerisinde ecza deposundan en çok ürün çeken 500 üyesine hediye ettiği bir tatil festivali olarak geçiyor. Bu festivale katılan misafirlere, ürünlerimizi anlatma ve tanıtma fırsatımız oldu. Ülkemizin bir tatil adası olması, deniz, güneş, temiz hava ve Akdeniz ikliminden dolayı ve nispeten gayrimenkul fiyatlarının birçok ülkeye göre daha uygun olması nedeniyle emlak alanında tercih ediliyoruz. Bu tarz etkinliklerde emlak danışmanlığı, emlak alım-satım hizmetlerimizi ve kredi ürünlerimizi tanıtarak ziyaretçilerle birebir görüşme fırsatı elde ettik.

Gerek Türkiye’den gerekse yurtdışında diğer ülkelerden tatil amaçlı yatırım yapmak isteyen müşterilerimizin olması ve portföyümüze ilgi göstermesi memnun edici oldu.

Bu nedenle ilerleyen dönemde gerçekleşecek yeni etkinlikler, kongre ve seminerlerde Global Master Turizm şirketi işbirliği ile stand açarak ve ürünlerimizi katılımcılarla buluşturmayı ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” LHA