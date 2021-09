Near East Investment Gayrimenkul alanında fark yaratıyor

Near East Investment, son iki yıldır süregelen pandemi nedeni ile emlak piyasasında yaşanan dalgalanmalar, konut satışları ve diğer gayrımenkul yatırımlarına yönelik atılımlarda olası olumsuz koşullara rağmen önemli farkılılıklar sunarak, müşterilerine önemli fırsatlar sunmakta

Near East Investment, Kuzey Kıbrıs emlak sektöründe finansal potansiyeli yüksek, büyüme ve kazanç sağlayan yatırımlarıyla önemli referanslara sahip bir yatırım şirketi olarak, yatırım danışmanlığı, emlak alım-satım, yerli ve yabancı müşterilere, bireysel ve kurumsal anlamda yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor.Şirket, son iki yıldır süregelen pandemi nedeni ile emlak piyasasında yaşanan dalgalanmalar, konut satışları ve diğer gayrımenkul yatırımlarına yönelik atılımlarda olası olumsuz koşullara rağmen önemli farkılılıklar sunarak, müşterilerine önemli fırsatlar sunmakta.Geçtiğimiz yıldan bugüne gayrımenkul satışları iç pazarda daha çok müstakil ev, arsa ve arazi şeklinde seyrederken, Türkiye’den alıcıların özellikle, daha çok yatırım amaçlı konuta yöneldi. Dış pazarda ise özellikle üçüncü uyruklu yabancıların daha çok tatil amaçlı ev ( apartman veya müstakil) ama daha çok küçük uygun fiyatlı dairelerin alımına yönelik taleplerini gördük. Pandeminin yarattığı ekonomik daralma nedeni ile alım gücü düşmesine rağmen hala yüksek bütçeli müşterilerin piyasada olduğu da bir gerçektir. Bütçe farketmeksizin gerek pandemi gerekse dövizin Türk Lirası karşısındaki güçlü duruşundan dolayı da pazarlık marjı artmıştır.Bu nedenle, konut satışları pandemi olmasına rağmen olumlu şekilde bir yükseliş gösterdi. Bankaların konut kredisi faizlerini de ekonomik duruma göre düzenlemeleri alıcılar açısından faydalı olmuştur.“Müşterilerimizin çoğunluğu Rusya ve eski Sovyet Devletlerinde olan yabancılar, adada yerleşik olan kişiler, TC vatandaşları ve yerli halkımızdan oluşuyor.Pandemiden sonra yerli ve yerleşik halkımızda genellikle arsa, arazi ve müstakil ev alımına yönelimin daha çok olduğunu gördük. Bunun nedeni insanların pandemi süresince, evlerinde uzun süreli izole şekilde yaşamış olmaları ve bulundukları ortamdan nispeten duydukları uzaklaşma ve yenilik arayışı olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Yabancı uyruklu müşterilerimizin ülkemizin bir tatil adası olması, deniz, güneş, temiz hava ve Akdeniz ikliminden dolayı ve nispeten gayrimenkul fiyatlarının birçok ülkeye göre daha uygun olması nedeni ile tatil amaçlı yatırım yapmak istemelerine sebep olmuştur. Bu nedenle de Near East Investment olarak bu olumlu koşulları en iyi şekilde değerlendirerek, müşterilerimize hizmet vermekteyiz.“Near East Investment olarak, kendi ürünlerimizin satışını ön planı çıkaran bunun yanında dış emlakların satışı ile de ilgilenen bir şirket politikamız var. Yukarda da bahsettiğim gibi kendi ürünlerimiz; ki bunları açıklamak gerekirse Near East Investment’e ait arsa ve araziler, daire ve konutlar ve topraktan alıp projesini geliştirdiğimiz, inşaatını yaptığımız ve satışa sunduğumuz ürünlerimiz.Bizler ürünlerimizi gerek KKTC de gerekse yurt dışında faaliyet gösteren emlak acentelerine bizimle birlikte çalışmaları ve satış yapmaları için hem de kendi alıcı müşterilerimize sunuyoruz ve pazarlıyoruz.”Near East Investment olarak, sektörde bilinirliğimiz, güven veren bir şirket olmamızın verdiği güçle Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul almak ve yatırım yapmak isteyen daha çok kişiye ulaşmak ve bu sektörde faliyet gösteren yerli yabancı emlak ofisleri ile birlikte çözüm ortağı olarak çalışmak ve faaliyet gösterdiğimiz bu sektörde ürünlerimizi daha çok alıcıya ulaştırmak hedefi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.Şirketimiz aktif olarak sahada yer alırken, teknoloji ayağında da sürekli yenilikleri hizmetlerimize dahil ederek çok yönlü bir erişim kanalı oluşturuyoruz. Yakın zamanda devreye aldığımız Mobil uygulamamız da bunlarda biri. Near East Investment mobil uygulaması sayesinde de kullanıcılara kolaylıklar sunarak, mobil üzerinden emlak, gayrimenkul ve araç ilanlarına kolayca ulaşabilmeleri, teklif alabilmeleri ve en yeni portföylere ulaşabilmelerini sağlıyoruz.” dedi. Lha