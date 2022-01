Near East Hayat Birikimli Hayat Sigortası ile emeklilik ikramiyesi

Birikimli Hayat Sigortası, belirlenmiş sigorta süresinin sonunda sigortalıya toplu para imkanı sağlayan ayrıca sigorta süresi içinde gerçekleşmesi halinde vefat teminatı ödeyen bir sigorta ürünüdür

Near East Hayat, Birikimli Hayat Sigortası ile geleceği bugünden garanti altına alıyor; genç yaşta tasarruf yapmaya başlayarak ufak birikimlerle geleceğe yönelik yatırım yapmaya imkan sağladığı gibi emeklilik döneminde de koruyor. Birikimli Hayat Sigortası, belirlenmiş sigorta süresinin sonunda sigortalıya toplu para imkanı sağlayan ayrıca sigorta süresi içinde gerçekleşmesi halinde vefat teminatı ödeyen bir sigorta ürünüdür.

Birikimli Hayat bireysel ürünü üçüncü yılını doldurdu. Bu süre zarfında 2 bin’in üzerinde sigortalıya ulaştık. Geçen yıl 7 milyon TL olan sigortalıların birikim tutarı ise 2021 sonu itibariyle 17 milyon TL yi geçmiş durumdadır. Yani pandemiye rağmen ürüne ilgi devam ediyor.Ülkemizde hayat sigorta ürünlerini sürekli geliştirerek, ihtiyaca yönelik ürünler hazırlayan Near East Hayat, genç yaşta birikim yapmanın önemini vurgulayarak, birikimli hayat sigortası ile emeklilik ikramiyesi hakkı sunuyor.

Neden Birikimli Hayat Sigortası?

Birikimli Hayat Sigortalarına giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir, bu tür sigortalar süresi en az 10 en çok 30 yıl olan uzun dönemli sigortalardır. Her ay bütçenizden ayırdığınız küçük tasarruflarınıza yüksek getiri elde etmenin yolu Birikimli Hayat Sigortalarıdır. Vadeli olarak yatırıma yönlendirilmesi mümkün olmayan küçük meblağlar şirketin fonları ile birlikte yatırıma yönlendirildiğinde doğal olarak daha yüksek getiri elde edilecektir. Bu getiriyi elde eden birikiminiz, yasal olarak KKTC Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandğı İşleri Dairesi nezdinde bloke edildiği için, Devlet Güvencesi altında bulunmaktadır. Böylece Birikimli Hayat Sigortası satın aldığınızda yatırdığınız primler yüksek getiri elde ederken ayrıca devlet koruması altındadır.

Hem bireylere hem de gruplara hitap eder…

Bu ürün bireysel satılmakla birlikte 25 kişinin üzerinde çalışanı olan şirketlerin çalışanları için yaptırabilecekleri bir sigorta türüdür. İşveren primin belli bir kısmına katılarak çalışanının ilave getiri sağlamasına destek olabilir. Hem çalışan hem de işveren açısından farklı faydaları vardır. Çalışanın motivasyonunu artırır, işveren katkıda bulunacağından yüksek getiri sağlar, süre sonunda toplu para ödeme imkanı sağlar. Ayrıca, yaşam kaybı halinde ailenin geride kalanları maddi sıkıntı yaşamayacak.

İşverenler açısından ise bu tür programlar çalışanların aidiyet duygusunu artırır, kurum imajına katkıda bulunup, tercih edilen işveren olunmasını sağlar, personel alımı ve personeli tutmada avantaj sağlar ve İşveren çalışanı adına ödediği primleri ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebilir.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, özellikle kamuoyunda sürekli karşılaşılan sorunlardan biri olan emekli olunduğunda yaşanan endişe ve kaygılara karşı genç yaşta tasarruf yaparak, ufak birikimlerle emeklilik döneminin rahatlıkla yaşanabileceğinin altını çiziyor.

Şengün; “Çalışan her birey düzenli olarak maaşlarından ufak bir miktarı birikim amaçlı ayırsa, bu küçük tutarlı birikimler sayesinde ileride toplu para alma imkanına kavuşur ve emeklilik dönemini alacağı Emeklilik İkramiyesi ile de rahat bir şekilde geçirebilir” dedi.

Near East Hayat, ülkemizde ilgililerle temaslarda bulunup Bireysel Emeklilik Sistemi’nin kurulması için çaba harcıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi kurulana kadar emeklilik ürünlerine benzer ürünler geliştirerek, onlardan elde edilecek birikimlerin ileride Emeklilik Sistemine aktarılmasını planlıyor. LHA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------