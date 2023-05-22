Near East Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi, Liderlik Gelişim Eğitimleri sürüyor

Near East Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi, Liderlik Gelişim Eğitimleri kapsamında 2023 yılının üçüncü eğitimini Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında gerçekleştirdi

Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi organizasyonunda yürütülen “Liderlik Gelişim Eğitimleri” nin üçüncüsü olan “Transaksiyonel analiz temelli iletişim ve liderlik” eğitimi, Eğitmen, Yazar, Konuşmacı Hülya Mutlu’nun sunumu ile gerçekleşti. Kişiye ve şirketlere özel farklı programlarla, Transaksiyonel Analiz, Duygusal Zeka, İletişim, Geribildirim, Z Kuşağı ve değişen dünya düzeni konularında uzun yıllardır eğitim veren Hülya Mutlu sunumunda, transaksiyonlarımız, iletişim dilimiz konularına değindi.Near East Oluşumu bünyesindeki şirket yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen eğitim Near East Bank Genel Müdürlük Binası toplantı salonunda yapıldı. Eğitimde; “Transaksiyonel Analiz, Kişilik tiplerimiz, iletişim dilimiz, çalışma tarzımız, Z kuşağı ne bekler, Z kuşağı ile hangi dilde iletişim kurmalıyız ” konuları üzerinde duruldu.Değerli yöneticilerin katılım sağladığı Liderlik Gelişim eğitimlerinin üçüncüsü olan “Transaksiyonel Analiz” eğitimi Hülya Mutlu’nun eğlenceli, etkileşimi bol, bağ kurmaya fırsat ve farkındalık yaratan etkinlikleri ile devam etti. Katılımcılar ve eğitmen ile interaktif şekilde yapılan eğitim soru cevap bölümleri ile tamamlandı.Eğitimin sonunda konuşan Eğitmen Hülya Mutlu;“Eğitimlerimi, konuşmalarımı mizahın gücünü kullanarak tasarlıyorum. Mizahın öğrenmeye katkısını kısa videolarıma gelen geri bildirimlerden görüyorum. Eğitim ve seminerlerimde gücüne inandığım “Hikaye anlatımı” yöntemine de bolca yer veriyorum.Latince ‘’Bene diagnoscitur, bene curatur’’ mottom. Cümlenin anlamı olan “Doğru teşhis, doğru tedavi getirir.” Benim işe bakışımı ve iş yapış tarzımı çok net anlatıyor. Sorunlar ve beklentiler benzer görünse de detaylarda önemli farklılıklar içerdiğine ve bu farklılıkları doğru tanımlamanın çözümü kolaylaştırdığına inanıyorum. Bu inançla yaptığım tüm işlerde kişiye, sürece ve kuruma uygun içerikler ve çözümler sunmayı önemsiyorum. Near East Oluşum’un değerli yöneticilerinin interaktif katılımları ile gerçekleştirdiğimiz iki günlük eğitimimizde tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.Eğitim ve gelişimin hangi pozisyonda ve unvanda olursak olalım devam ettiğini belirten İnsan Kaynakları Grup Müdürü Özge Yılmaz Ciğerci’de;“Kurduğumuz iletişim dili hem iş hem de özel hayatımızda çok önemli bir yerde bu nedenle, transaksiyonel analiz temelli iletişim eğitimi bize iletişim dilimizin farkındalığını kazandırmakla birlikte, çalışma tarzımızı ve iş hayatımızda iletişimde olduğumuz tüm bağlantılarla birbirimizi yormadan nasıl iletişim kurabileceğimizi gösteren bir kapı açmış oldu.” dedi.