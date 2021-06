Near East Bank’tan sürdürülebilir sebze meyve yetiştiriciliğine finansal destek

Near East Bank, Seracılık ve Meyve üretimi yapan işletmeler için hazırladığı Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi ile işletmelerin ihtiyacı olan; tohum, fide, fidan gübre, ilaç, yakıt, nakliye, ambalajlama gibi çeşitli üretim ve sunum materyalleri alımının yanı sıra bakım-onarım, saksılama ve saklama konularına ilişkin giderlerinin de karşılanmasına yönelik büyük kolaylık sağlıyor

Near East Bank ülkemizde tarımsal faaliyetlerin devam etmesini teşvik etmek, çiftçinin, işletmelerin üretimi için gerekli ihtiyaçlarını temin etmesine destek amacıyla hazırladığı İşletme Kredileri ile finans desteği sağlamaya devam ediyor.

Seracılık ve Meyve üretimi yapan işletmeler için hazırladığı Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi ile işletmelerin ihtiyacı olan; tohum, fide, fidan gübre, ilaç, yakıt, nakliye, ambalajlama gibi çeşitli üretim ve sunum materyalleri alımının yanı sıra bakım-onarım, saksılama ve saklama konularına ilişkin giderlerinin de karşılanmasına yönelik büyük kolaylık sağlıyor.

Near East Bank işletmelere özel sunduğu bu yeni krediyle sera, soğuk hava deposu, bağ, meyve bahçesi vb. tesislerin kurulması veya satın ve/veya icar alınması, proje bütünlüğü içerisinde yatırımla birlikte değerlendirilen derin kuyu açılması, sulama sistemleri kurulması işletmelerin ihtiyaçları ile orantılı güneş, rüzgar veya biogaz enerji yatırımlarına ilişkin tüm harcamalara da destek oluyor.

Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi, esnek ödeme seçeneği ve 100 bin Liraya kadar finansman ihtiyacını karşlıyor.

Near East Bank Ticari Bankacılık Grup Müdürü Kutay Canateş, Meyvecilik ve Sera Destek Kredisi hakkında: “Near East Bank Ticari Bankacılık olarak daha önceden sizlerle paylaştığımız gibi, durmaksızın tarım ve hayvancılık sektörü ile uğraşan üreticilerimizin tamamına ulaşmayı kendimize görev edindiğimizi ve bu bağlamda sürekli yeni ürünlerle yanınızda olacağımızı iletmiştik. Ülkemizde her geçen gün seracılık ve meyvecilik daha fazla önem kazanmakta, sulu tarım imkanları artmakta olup üreticilerimizin de finansal destek alarak modern tarım uygulamalarına ulaşmalarını sağlamak ve üretim kalitesinin artırılması gerekmektedir. Sera ve meyvecilik alanında sera alt yapı malzemelerinden, fide alımına, tohum tedariğinden pazarlama giderlerine kadar geniş bir ihtiyaç alanının finansmanını kapsamaktadır. Bu hafta 4. Tarım ürünümüz olan seracılık ve meyvecilik kredimiz ile bir faaliyet alanını daha kucaklıyoruz. Yeni ürünümüzü en yakınınızdaki dilediğiniz şubemizden siz değerli üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Meyvecilik ve Sera Destek Kredisine hemen başvuranların seracılık faaliyetlerini sürdürülebilir konuma getirdiği gerçeğinden hareketle, bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi'nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularını yapabiliyorlar.