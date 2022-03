Near East Bank’tan şeker tadında Bayram Kredisi kampanyası!

Near East Bank, Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi amacıyla, bayram kredisi kampanyası başlattı.

Ramazan Bayramına özel, kolay ödeme seçeneği, aylık %2,25’den başlayan faiz oranı ve 48 ay kadar vade imkanı ile hazırlanan Bayram Kredisi, ihtiyaçlarınıza hızlı çözüm sunuyor. 250 Bin TL’ye kadar kullandırım özelliği ile sunulan Bayram Kredisine son başvuru tarihi 28 Nisan.

Bu sene bayram kredisine dahil edilen hediye kampanyası da müşterilerin yüzünü güldürecek.

Kredi başvurusu yapan 5 kişiye çekilişle bayram tatilinde çift kişilik otel konaklama hediye!

Near East Bank, Bayram Kredisi kampanyasına dahil edilerek kredi kullanan 5 şanslı müşterisine Mimoza Beach Hotel’de 2-3 Mayıs tarihinde çift kişilik yarım pansiyon konaklama hediye ediyor. Kampanyaya son katılım tarihi 28 Nisan 2022.

28 Nisan’a kadar yapılacak başvurular sonrasında kredi kullanan müşteriler arasından yapılacak çekilişle talihliler belirlenecek.

Kıbrıs’ın en güzel sahilinde Gazimağusa , Yeniboğaziçi plajında bulunan Mimoza Beach Hotel’in huzurlu ve konforlu odalarında konaklamak, baharın gelişi ile açık havada kahvaltı keyfi yaşamak ve deniz kokusu ile plajın tadını çıkarmak isteyenlere unutulmaz bir bayram tatili hediyesi olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Near East Bank Mobil, Near East Bank İnternet, 444 0 634 telefon hattından ve Near East Bank şubelerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Kredi kampanyası hakkında görüşlerine yer verilen Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, şunları kaydetti:

“Pandeminin ve ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların hepimizi etkilemeye devam ettiği bu günlerde müşterilerimizin yanında olmayı önemsiyor ve onlara farklı kampanyalar sunarak ihtiyaçlarına çözüm olma yolunda çalışıyoruz.

Artan ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşmak isteyen tüm müşterilerimize destek olmak amacı ile Near East Bank olarak, Ramazan Bayramı sebebiyle özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattık. Bu özel kampanya dönemlerinde müşterilerimizin sadece yanında olmak değil onlara sunabileceğimiz özel hediyelerle mutlu etmek de istedik. Bu nedenle Bayram Kredimize başvuran müşterilerimiz arasından 5 çifte, Mimoza Beach Hotel’de çift kişilik oda-kahvaltı konaklama imkanı sunarak bayram tatillerini keyifli geçirmelerini istedik.

Near East Bank olarak özellikle zorlu ekonomik dönemlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam ederek farklı sürprizleri kredi kampanyalarımıza dahil ederek tatillerde, bayramlarda ve özel günlerde güzel anılar bırakmak istedik .” dedi.

Near East Bank Bayram Kredisi hakkında bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak için tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularınızı yapabilirsiniz.