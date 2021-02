Near East Bank’tan Kredi Garanti Fonu kapsamında yeni kredi paketleri

Near East Bank Kredi Garanti Fonu-II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi’ne şahıs işletmeleri de dahil tüm firmalar başvuru yapabilecek. KGF II. Esnaf Kredisi, düşük faiz imkanı ile 12 ay’a kadar erteleme, 48 ay vade imkanı, dosya masrafı ve pul vergisinden muaf şekilde tasarlandı

Near East Bank, işletmeler için Covid-19 salgınının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla tüm imkanları sağlayan yeni kredi paketlerini hizmete sunuyor.

Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık sektörüne yönelik hazırlanan KGF II. Esnaf Kredisi, düşük faiz oranı ve geri ödemedeki esnekliği ile küçük esnafa, tarım ve hayvancılık ile uğraşan işletmelere destek olacak. Turizmde önemli rol oynayan turizm taşımacılığı yapan işletmelerin yararlanabileceği Turizm Taşımacılığı Kredisi de aynı kolaylıklarla hizmete sunuldu.

Near East Bank Kredi Garanti Fonu-II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi’ne şahıs işletmeleri de dahil tüm firmalar başvuru yapabilecek. KGF II. Esnaf Kredisi, düşük faiz imkanı ile 12 ay’a kadar erteleme, 48 ay vade imkanı, dosya masrafı ve pul vergisinden muaf şekilde tasarlandı. 120,000 TL’ye kadar da kredilendirme yapılabiliyor. KGF II. Esnaf Kredisi, Aylık %1,25 faizli düşük maliyetli taksitlerle işletmelere rahat ve kolay bir ödeme planı sunuyor.

Küçük-büyük işletmelerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin farkında olarak, onların ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözümler sunan Near East Bank, turizm taşımacılık sektörü için hazırladığı destek kredisi ile bu zor dönemde onların da yanında yer alıyor.

Turizm Taşımacılığı Kredisi, 12 ay’a kadar erteleme, 48 ay’a kadar vade imkanı, dosya masrafı ve pul vergisinde muaf şekilde hazırlandı ve 120,000 TL’ye kadar da kredilendirme yapılabiliyor.

Kredi Garanti Fonu Kapsamında

KGF-II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi ve Turizm Taşımacılığı Kredisi, Kredi Garanti Fonu kapsamında olması avantajı ile işletmeleri olası risklere karşı güvende tutuyor. Kişilere kullandırılabilecek kredi tutarı azami 120.000 TL olarak belirlendi. Kullandırılacak kredilerde ise kullandırma amacı ve hesaben kullandırım zorunluluğu aranmıyor; Ancak 100.000 TL’yi aşan tutarlarda kullandırılacak ek kısım işyeri kira desteği kapsamında olduğundan Gelir ve Vergi Dairesinden onaylı kira kontratı gerekmekte. Kullandırılacak kredilerde KGF kredi portföyünden kullanılmış diğer kredi limitleri bu portföy limitlerinden düşülecek.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “ Ülkemiz ekonomisinin ve bölgesel kalkınmanın önemli yapı taşları olan esnafımızın, tarım ve hayvancılık ile uğraşan sektörlerimizin, turizm taşımacılığı yapan firmaların yanından olmak amacı ile Kredi Garanti Fonu destekli yeni kredi paketlerimizi hayata geçirdik. Covid-19 Pandemisinin devam ettiği bugünlerde üretim ve istihdam yapan birçok işletmemiz yine zor bir dönemden geçmektedir. Bu sepeble işletmelerin ekonomik faaliyetlerini desteklemek amacı ile ihtiyaçlarına uygun, piyasa faiz oranlarının altında, kolay ödeme seçeneği ile Kredi Garanti Fonu- II. Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi ve Turizm Taşımacılığı kredilerini hazırladık. Koşullar ne şekilde değişirse değişsin, ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkımızı arttırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle, salgınının istihdam, üretim, ticaret, taşımacılık ve ödeme sisteminde yarattığı ve yaratacağı etkileri azaltmak ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacı ile ürün ve hizmetlerimizi de sürekli geliştirmeye ve sunmaya gayret ediyoruz. En kısa sürede tüm işletmelerimizin yeniden ayağa kalkmalarını ve ekonomik aktivitelerini güvenle sürdürebilmelerini temenni ederim.” şeklinde konuştu.

Bu arada, Near East Bank’ın sunduğu KGF- II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Destek Kredisi ve Turizm Kredisine başvurular başladı. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021. Bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularını yapabilecekler. Lha