Near East Bank’tan kefilsiz faizsiz 13. Maaş kredisi devrede

Near East Bank, her türlü ihtiyaca yönelik ürünleri sunmak, ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için inovasyon gücü ve sağlam alt yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayı ile birlikte her sene yoğun talep alan ve kamu kurum ve kuruluşu çalışan ve emeklilerine hitap eden 13. Maaş kredisini müşterilerinin kullanımına sunuyor.

13. Maaş Kredisi, Near East Bank müşterisi olan kamu çalışanları ve kamudan emeklilere yönelik olarak hazırlandı. Kamu çalışan veya emeklileri Aralık ayını beklemeden 13. Maaşlarını şimdiden kullanabiliyor olacaklar. Covid-19 salgınının yaşattığı tüm olumsuzluklara rağmen müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çok çalışan Near East Bank, yoğun talep gören 13. Maaş Kredisi ile her zamanki gibi müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Near East Bank, 13. Maaş Kredisi ile faiz, taksit ve kefile gerek duymadan kolay, basit ve avantajlı bir şekilde ihtiyaçlarınızı Near East Bank güvencesinde karşılayabilmenize imkan sağlıyor.

Near East Bank müşteri odaklı yaklaşımıyla, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları ve müşteri beklentilerini dikkate alarak bankacılık ürün ve hizmetlerini geliştirirken; geleceğin bankası olma vizyonu ve teknolojik alt yapısı gücünün kazandırdığı ivme ile geleneksel bankacılıktan sıyrılarak, çağın gerektirdiği yenilikçi bankacılık modelindeki yerini almış ve dijital bankacılık platformlarını sürekli bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi adımlarını kaliteden ödün vermeden atmakta.

Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, 13. Maaş Kredisini müşterilere sunmaktan heyecan duyduklarını ifade ederken;

“ Kamudan çalışan müşterilerimizin kullanabilecekleri 13. Maaş Kredisi, geçtiğimiz sene büyük ilgi gördü. Bu sene de kredimizi yeniden müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Kredimizin kefilsiz, faizsiz ve taksit olmadan kullanabiliyor olması ürüne kolaylıkla erişilmesini sağlıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda göz önüne aldığımızda, müşterimiz olan kamu çalışan ve emeklilerine önemli bir avantaj sağlamak istedik. Müşterilerimiz Aralık ayını beklemeden 13. Maaş Kredilerini kullanabiliyor olacaklar.” dedi. Lha