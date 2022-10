Near East Bank’tan 2023’te ödenmeye başlanılan yeni yıl kredisi

Near East Bank’tan dileklerinizi bugünden gerçekleştiren ve 2023’te ödenmeye başlanılan yeni yıl kredisi

Near East Bank, her yıl müşterilerin yoğun ilgisini çeken “Yeni Yıl Kredisi’” kampanyasını Ekim ayı ile birlikte müşterilerin kullanımına sunuyor.

Near East Bank, her yıl yılbaşına özel hazırlanan kredi kampanyasında müşterilerin artan ihtiyaçlarına yönelik uygun faiz oranları ve geniş vade seçenekleriyle gereksinimlerin kolayca karşılanmasını sağlarken, 3 ay erteleme ile 2023’de ödemeye başlanılması gibi özel avantajlar ekleyerek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Ayrıca, 23 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan Yeni Yıl Kredisi kampanyasına katılan 10 Çifte çekilişle Mimoza Beach Hotel ve Dorana Hotel’te konaklama ve akşam yemeği hediye.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, müşterilerinin içinde bulunduğu ekonomik durumu düşünerek ve yaklaşan kış mevsimi ile birlikte artan ihtiyaçların kolayca karşılanbilmesini dikkate alarak, yeni özellikler ekledikleri 'Yeni Yıl Kredisi' kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Samancıoğlu kampanya hakkında ayrıca şunları aktardı; “ Müşterilerimizin dileklerini Aralık ayını beklemeden gerçekleştirebilecekleri ihtiyaçlarına uygun ödeme seçeneği ile zorlanmayacakları Yeni Yıl Kredimizi her sene olduğu gibi Ekim ayı ile birlikte sunuyoruz.

Müşterilerimizin yeni yıla diledikleri gibi hazırlanabilmeleri ve geri ödeme koşullarında kolaylık sağlamak için kredimize başvuran müşterilerimize taksitlerini 3 ay erteleme özelliği ile 36 ay vade seçeneği sunuyoruz. Ayrıca bu sene kredi başvurusunda bulunan 10 şanslı çifte Kıbrıs’ın en popüler iki otelinde akşam yemeği ve konaklama hediyesi de veriyoruz.

Her sene Yeni Yıl Kredimize ilgi çok büyük, bu nedenle koşulları mümkün olduğunca uygun hale getirdik. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaktan mutlululuk duyuyoruz. Bu nedenle kredi ürünlerimizi tasarlarken mutlaka ürüne özel avantajlar ekliyoruz ” dedi.

Her bütçeye uygun 36 aya varan vade seçenekleri, uygun ödeme koşulları, ertelenen taksit avantajı ile kredi almada kolaylık sunan Near East Bank, Yeni Yıl Kredisi kampanyasında son başvuru tarihi 23 Aralık 2022.

Near East Bank’ın sunduğu hediyeli Yeni Yıl Kredisi için bilgi almak ve başvuruda bulunmak çok kolay. Tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden talepler kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor.