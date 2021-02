Near East Bank’ın avantajlı e-Mevduat hesabı kazandırıyor

Bankacılık sektöründe dijital dönüşümün 2020 yılında ivme kazanmasıyla dijital hizmet platformlarında sürekli yenilik ve geliştirme sağlayan Near East Bank, bankacılık işlemlerinin internet bankacılığı sayesinde kolay ve hızlı şekilde devam etmesini sağlıyor.Dijital bankacılığın pandemi dönemine en önemli katkısı müşterilerin evden çıkmalarına gerek kalmadan; fatura ödemeleri, kart borcu ödeme; bakiye ve taksit sorgulamaya kadar birçok işlemi yapabilmesi oldu. Çok yönlü bankacılık hizmetlerini dijital bankacılık ürün çeşitleriyle de geliştirmeye devam eden Near East Bank, müşterilerin şubeye gitmelerine gerek kalmadan, İnternet şubesi ve Near East Bank Mobil üzerinden açabilecekleri e-Mevduat hesabı ürününü de devreye aldı.Mevduat ürünlerinden olan e-Mevduat hesabı, Near East Bank müşterilerine mevduat güvencesi ile yüksek faiz oranlarından yararlanabilmelerine olanak sağlıyor. e-Mevduat hesabı, Near East Bank internet ve mobil bankacılığı üzerinden 7/24 açabileceğiniz bir hesap türü. İnternet şubesi ve mobil bankacılıktan giriş yaptığınızda kolay işlem adımları ile hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. e-Mevduat hesabı, hesaba özel avantajlı faiz oranları ile anında kazandırmaya başlıyor. Müşterilere yorulmadan yüksek kazançlı birikimler sağlıyor. e-Mevduat hesabı olan müşterilerin birikimleri anında nakde dönüştürülebiliyor. E-mevduat Müşterileri hesaplarından vade sonunu beklemeden diledikleri kadarını nakit çekebiliyor veya kendi hesabına para aktarımı işlemleri yapabiliyor.Near East Bank e-Mevduat hesabı, dijital bankacılık kullanan müşterilere kolaylık sağlarken ürünün avantajlı özellikleri sayesinde de birikim yaparken esnek yatırım imkanı sunuyor. İnternet ve Mobil Bankacılığından açılan e-Mevduat hesabı, bu kanallara özel cazip faiz oranıyla temdit olurken, vadesinden önce kapanan hesaplara faiz işletimi yapılmıyor. Hesaptan vadesinden önce kısmi çekim yapıldığında ise kalan tutar aynı vade ve faiz oranı ile yenilenerek kazanmaya devam ediyor. Near East Bank e-Mevduat hesabı; TL, USD, EUR veya GBP para birimlerinde açılabiliyor. e-Mevduat hesabı en az 1,000 TL ve 250 USD, 250 EUR veya 250 GBP tutarlarında açılabilmekte ve kısmi çekilişlerde hesabın devamlılığı için en az bu tutarlarda para kalması gerekmekte.e-Mevduat hesabı; yüksek hoş geldin faizi, 7/24 dijital bankacılık ile TL, USD, EUR veya GBP para birimlerinde hesap açabilme, hesabınızda tam kontrol avantajları ile hem kolay hem de kazançlı bir mevduat ürünü. Near East Bank İnternet Bankacılığı ve Near East Bank Mobil’e özel faiz oranları 28 günden 365 güne kadar kırık vadeler dahil bütün vadelerde geçerli.Near East Bank’ın sunduğu e-Mevduat hesabı hakkında daha fazla bilgi almak için 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 0632 numaralı WhatsApp hattından veya www.neareastbank.com/tr/e-mevduat-hesabi linkinden kolaylıkla bilgi alınabilir. Lha