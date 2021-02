Near East Bank’da dijital bankacılıkla işlem yapmak avantajlı

Dünyada ve ülkemizde bir yılı aşkın süregelen pandemi sebebi ile değişen dünya düzenine göre şekillenen iş dünyası her geçen gün yeni geliştirmeler ile sektörlerin kesintisiz hizmet vermesine yönelik çalışmalar içinde. Bu değişen yeni düzende, müşterilerin ve çalışanlarının sağlığını en önde tutarak bankacılık işlemlerinin birbiri ile iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası kuran Near East Bank, kişisel teması en aza indirgeyerek internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM ve Kiosk gibi alternatif dağıtım kanallarından işlem yapmalarına imkan sağlıyor.

Bankacılık işlemlerinde alternatif dağıtım kanalı olarak giderek artan mobil ve internet bankacılığı kullanımı sayesinde müşteriler bulundukları yerden kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, zamandan tasarruf ediyor, şubelerin açık olmadığı çalışma saatleri dışında 7/24 işlem yapabiliyor, fatura ödemelerini şube ya da kurumların tahsilat noktalarına gitmeden gerçekleştiriyor, hesap hareketlerine dair detaylı bilgileri alarak işlemlerini takip edebiliyorlar.

Günlük bankacılık işlemlerinde geliştirdiği teknoloji ile işlem adımlarında kolaylık sunan Near East Bank, mobil ve internet bankacılığı kullanan müşterilerin bir kaç dakika içinde para transferini mümkün kılıyor. Müşterilerin alıcı hesap tanımlamalarına imkan verilerek her para transferinde yeniden bilgi girişi yapmasına gerek kalmadan işlem de yapılabiliyor. Kredi kartı işlemlerinde, güncel borcu ve kullanılabilir bakiyeyi sorgulama, gelecek taksitleri öğrenebilme ve dönem içi harcamaları görüntüleyebilme, Kart borcu ödeme işlemleri hesap üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Fatura ödemelerinde istenen kuruma ait abone numarasını kaydederek bir sonraki ödemede “kayıtlı faturalarım” başlığı altında ödeyebiliyor; Belediye, Vodafone , KKTCell, Lifecell, Kıb-Tek, Digiturk gibi birçok kurum ödemesin anında ve kolaylıkla yapılabiliyor.

Near East Mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden döviz işlemleri de bir o kadar kolay. İşlem menüsündeki döviz işlemleri üzerinden döviz kurlarını görebilme, güncel ve avantajlı döviz kurları ile alım-satım tutarlarının hesaplanması ve işlem yapılması sadece bir kaç dakika içinde gerçekleştirilebiliyor.

Near East Bank dijital bankacılık uygulamaları sayesinde hayatın en önemli iki unsuru olan sağlık ve zamandan kazanç sağlarken bankacılık ihtiyaçları aksamadan gerçekleştirilebiliyor.

Ada genelinde 51 ATM si ve 151 CardPlus ortak ATM’si ile hizmet veren Near East Bank, yaygın kiosk ağı ile de birçok ödemenin kiosk cihazları kullanılarak 7/24 yapılabilmesini sağlıyor.

Temassız ödeme cihazları ülke genelinde devrede

Bunun yanında Cardplus kredi kartı ve banka kartlarının temassız özelliği sayesinde müşterilerin alışveriş ödemelerini en güvenli şekilde POS cihazlarına dokunmadan yapabilmelerine olanak sağlıyor. Near East Bank, ada genelinde tüm cihazlarını “Temassız Ödeme” özellikli cihazlarla yeniledi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap konu hakkında şunları dile getirdi:

“Teknoloji alanında yaptığımız ciddi yatırımlarımız var ve tüm bu çalışmalarımızın müşteri memnuniyetine ve finansal sonuçlarımıza olumlu katkısı olduğunu görmekten mutluyuz. Sağlam finansal yapımız, inovasyona dayalı bakış açımız, etik değerlerimiz, teknolojik alt yapımız ve nitelikli insan kaynağımızla, müşterilerimizin bankacılık deneyimlerini her koşulda memnunniyetle yürütebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bankacılıktaki değişime sadece ayak uydurmak değil aynı zamanda bu değişimi yönlendirmek istiyoruz. Bu nedenle dijital bankacılık hizmetlerimizi geliştiriyoruz, önümüzdeki dönemlerde yenilikleri müşterilerimize sunacağız. 2020 yılının başından sonuna kadar dijital kanallardan finansal işlem yapan müşteri sayısının oldukça artış gösterdiği gözleniyor. Alınan veriler doğrultusunda aldığımız kararlar ve attığımız adımlarla gerek fiziksel ve gerek dijital kanallarımızda müşteri deneyimlerine yön vereceğimiz bir yıl yaşayacağız.” Lha