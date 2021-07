Günsel Aile Kurulu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyetinde alınan kararla Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanlığına Enver Haskasap atandı. KKTC Merkez Bankasının da uygunluğu alınarak gerçekleştirilen atama ile uzun yıllardır Bankanın Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Haskasap, Near East Bank Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel Near East Bank'ta gerçekleşen görev değişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atama kararını “Günsel Aile Kurulu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli heyetimizin kararı ile Near East Bank Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığına, 2009 yılından bu yana bankamızın pek çok kademesinde görevler alan ve son olarak Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Enver Haskasap’ın atandığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" sözleri ile duyuran Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Kurulduğu günden bugüne 25 yıldır büyüyerek halkımıza hizmet veren Near East Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Enver Haskasap’ın, Yakın Doğu Oluşumunun etik değerleri, çalışma prensibi ve vizyonu ile örtüşen çalışmaları yeni yönetim döneminde de bankamızın gelişimine büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır” ifadesini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Enver Haskasap ise açıklamasında Yakın Doğu Oluşumunun, eğitim, bankacılık, otomotiv, turizm, teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda hayata geçirdiği girişimle ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını, kültür sanat alanında da toplumsal dönüşüme öncülük ettiğini vurguladı. Haskasap, "Yakın Doğu Oluşumu, adım attığı her alanda olduğu gibi finans alanında ülke ekonomisine öncülük etmeye devam ediyor. Böylesine önemli bir kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmek büyük bir sorumluluk ve onur” açıklamasında bulundu.

Enver Haskasap 2009 dan beri Near East Bank’ta

Near East Bank Yönetim Kurulu başkanlığına atanan Enver Haskasap, 2007'de Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2014'te İşletme Bölümü Yüksek Lisans (M.B.A) eğitimini tamamladı.

2009'da Near East Bank ekibine katılan Enver Haskasap, Nisan 2016'dan beri Near East Bank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Enver Haskasap, aynı zamanda Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti üyesi de olarak da görev yapıyor.

Haskasap, Yakın Doğu Oluşumu Mütevveli Heyeti Üyesi, evli ve üç çocuk babasıdır.