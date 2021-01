Near East Bank Yeni Yıl Kredi kampanyası talihlileri belli oldu

Near East Bank’ın her yıl müşterilerin yoğun ilgisini çeken Yeni Yıl Kredi kampanyası 31 Aralık tarihi itibari ile sonlandı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlatılan Yeni Yıl Kredi kampanyası üç ay boyunca devam etti ve kampanyaya ilgi her geçen gün arttı. Müşterilerine, her bütçeye uygun vade seçenekleri, uygun ödemeli taksit avantajı ile kredi almada kolaylık sağlayan Near East Bank, Yeni Yıl Kredisi ile kampanyaya dahil ettiği hediye çeşitliliği ile de yüzleri güldürdü. Yeni Yıl kredisine, Hesaplı Sağlık Sigortası ve Lenovo Tab8 Tablet hediyesi ekleyen Near East Bank, Ekim ayından bugüne başvurulan kredi taleplerini tamamlayarak, 25.000 TL ve üzeri kredi kullanan müşterilere özel Lenovo’nun Tab 8 Modeli tableti çekilişle belirleyeceği 30 şanslı kişiye hediye edeceğini duyurmuştu.

Yeni Yıl Kredisine başvuran ve Lenovo Tab8 Tablet hediyesi kazanan 30 şanslı tüketiciyi belirlemek üzere geçtiğimiz günlerde çekilişi gerçekleştirdi.

Near East Bank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, Near East Technology Yazılım Müdürü Raif Usal ve tasdik memuru Kemal Buba’nın huzurunda tamamen elektronik ortamda şeffaf bir çekiliş yapıldı. Çekilişle kazanan 30 şanlı isim belli oldu ve tasdik memuru onayı ile resmi olarak belgelendi.

Kazanan talihlilere hediyeleri teslim edildi, Near East Bank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu şanslı talihlilere hediyelerini takdim etti.

31 Aralık 2020 tarihine kadar devam eden Near East Bank Yeni Yıl Kredisi, 25.000 TL ve üzeri kredi kullanan tüm müşterilerine çekilişsiz kurasız Hesaplı Sağlık Sigortası’nı sunmuştu. 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatı, acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyetin güvencesi, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerini karşılayacak Hesaplı Sağlık Sigortası ile yeni yıla sağlık güvencesi altında girmelerine olanak sağladı.

Her yıl müşterilerin yoğun ilgisini çeken Near East Bank Yeni Yıl Kredisi, her bütçeye uygun vade seçenekleri, uygun ödemeli taksit avantajı ile kredi almada kolaylık sağlarken, hediye kampanyası ile de müşterilerilerin yüzünü güldürdü.

Near East Bank, 2021'de de gerek müşterilerin gerek işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı özellikleri ile avantajlar sunan yeni kredi kampanyalarını da duyuracaklarını bildirdi.