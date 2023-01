Near East Bank üst yönetiminde önemli değişiklik

Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak görevi Genel Müdür Yardımcısı Cafer Lale’ye devretti. Yönetim Kurulu Üyesi ve İştiraklerden Sorumlu Üye Kaan Tokat ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Near East Bank üst düzey yönetiminde önemli bir değişim yaşandı. Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak 9 yıldır yürüttüğü Genel Müdürlük görevini Genel Müdür Yardımcısı Cafer Lale’ye devretti. Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Tokat ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.35 yıl Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş, Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü ve son olarak İş Bankası KKTC Ülke Müdürü görevlerinde bulunmuş olan Selami Kaçamak, Kasım 2013 - Temmuz 2014 tarihleri arasında Near East Bank İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği, Temmuz 2014 tarihinden günümüze Near East Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Near East Bank Üst Yönetiminde bulunmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümünden mezun olan Kaçamak, Near East Bank Yönetim Kurulu Üyesi olarak Üst Yönetimde hizmetlerine devam etmektedir.Bankacılık kariyerine 1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Dış İşlemler Müdürlüğü’nde memur olarak başlayan Cafer Lale, Türkiye İş Bankası’nda çalıştığı dönemde, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde II.Müdür, Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2004-2011 yılları arasında bankanın büyük Şubelerinde Şube Müdürlüğü de yapmıştır.Near East Bank’a 2011 yılı sonunda Krediler Müdürü olarak katılan Lale, 2016 yılından beri de Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi. Genel Müdürlük görevini çok kısa bir süre vekaleten yürüten Cafer Lale Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur ve Ekonomi dalında Yüksek Lisansa sahiptir. Lale,9 Ocak 2023 tarihinden itibaren Genel Müdürlükgörevini üstlendi.Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kaan Tokat, Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümü mezunu olup; University of Exeter Bankacılık Yönetimi yüksek lisans sahibidir.Türkiye İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü olarak çalışma hayatına devam eden Tokat, 2006-2011 yılları arasında İş Bankası Londra Şube Müdürü olarak görev yaptı. Kasım 2011’de İş Bankası iştiraklerinden İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Maxis Investments Limited de Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdü. Kasım 2013’de İş Bankası KKTC Ülke Müdürü olan Tokat, Haziran 2020’ye kadar bu görevini sürdürdü. Ağustos 2020’de Near East Bank Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Tokat, Ocak 2023 itibarı ile Near East Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmıştır.2022 yılını son derece başarılı şekilde tamamladıklarını ve yeni hedeflere doğru yol alırken 2023’e yeni kararlarla girdiklerini dile getirdi. Haskasap; “Yeni dönemde başta üst yönetimimizde önemli değişimler gerçekleştirdik, önümüzdeki zamanlarda da yeni yapılanmamızla genç ama tecrübeli bir ekiple yolumuza devam edeceğiz. Vizyonu, tecrübesi ve geleceğin modern yaklaşımlarını benimseyen ekibimizle bankacılıkta müşterilemize çok daha iyi hizmet vereceğimize ve istikrarlı adımlarla büyüyeceğimize inanıyorum. Bankamız Üst Yönetiminde kariyerlerinden önemli tecrübeler edinmiş etkin, yetkin ve değerli yöneticilerimiz zamanı geldikçe bu bayrak yarışına katılacaklar, bilgi ve donanımları ile bankamızın sektör içinde en iyi seviyede yönetilmesi için çalışacaklarına inancım sonsuz.” dedi.