Near East Bank Türk Finans Dünyasının kalbi İstanbul’da ziyaretler gerçekleştirdi

Near East Bank, mevcut iş ilişkilerini geliştirmek ve yeni iş ilişkileri oluşturmak amacıyla Türkiye’nin önemli bankalarına ve finansal kuruluşlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlere Near East Bank Hazine Birimi Kıdemli Birim Müdürü Celal Trahonlu, Operasyon Grubu Kıdemli Birim Müdürü Cemre Kocadal, Bankanın Türkiye Temsilcisi Servet Kaçamak ve Hazine ve Finansal Kurumlar Birimi Yetkilisi Berkcan Koçak katıldı.

Near East Bank, toplumsal yapıda önemli roller üstlenen bankacılık sektöründe gücüne güç katarak, ekonomide gelişim faktörlerini bir araya getirerek artı değer yaratmak ve topluma hizmet etmek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Her geçen gün girişimci ruhu ön plana çıkan Near East Bank, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı koymanın temel görevlerinden biri olduğu bilinci ile 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dijital dönüşümün devrim niteliğindeki değişimlerine ayak uydurarak kendi bilgi teknolojisini de üretmektedir.

Bankacılık sektörü ekonominin dışa açılma sürecinde öncü sektörlerindendir. Finansal hizmetler sektöründe, özellikle bankacılık alanındaki gelişmeler, firmaları ve ekonomileri önemli ölçüde etkilemektedir. Bankaların uluslararası faaliyetlere daha fazla katılım göstermesi günümüzde kaçınılmaz bir gerekliliktir. Öte yandan ülkemiz koşullarında bunun ne kadar zor olduğu da açıktır ve dışa açılımın tek kapısı olan Türkiye finans dünyası ile ilişkilerin maksimum düzeyde kurulması ve gerek sermaye piyasalarından gerekse muhabir bankacılık hizmetlerinden fayda kazanmada, Türk finans dünyası Kuzey Kıbrıs için büyük önem taşımaktadır.

Yapılan ziyaretlerde karşılıklı ilişkilerin son durumu ele alınarak daha iyi bir iş ortamı oluşturulabilmesi için görüşmeler sağlanırken, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, çeşitliliği artırmak ve daha uygun fiyatlamalar sunabilmek adına girişimlerde bulunuldu.

250 milyon TL özkaynak ve 3,9 Milyar TL aktif büyüklüğe sahip olan Near East Bank Ltd. kendi kaynaklarını da en iyi biçimde değerlendirerek müşterilerine daha iyi hizmet etmek, karlılığı yüksek enstrümanlar sunabilmek ve alternatif ürünlerle Kuzey Kıbrıs finans dünyasını zenginleştirmek amacıyla muhabir bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla işbirliğini artırıyor.

Muhabir Bankalar ziyaret programı hakkında açıklamada bulunan Hazine Birimi Kıdemli Birim Müdürü Celal Trahonlu; “ Türkiye finans dünyasının kalbinin attığı İstanbul’da yer alan güçlü banka ve diğer finansal kuruluşların Genel Müdürlükleri’nde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler neticesinde mevcut ürünlerimizi zenginleştirip, daha iyi fiyatlamalar sunma fırsatı yakalarken, muhabirlerimiz ile olan ilişkilerimizde de daha üst seviyede işbirliği sağlayarak hizmetlerimizi arttırmaya yönelik önemli adımlar attık.

Bundan sonraki süreçte de piyasadaki etkinliğimizin arttırılması ve devamına yönelik Muhabir Banka ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi

Ziyaretlerde ayrıca, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik dalgalanmalardaki son durum, ekonomik gelişmeler ve finansal kuruluşların aldığı önlemler yanında, her geçen gün büyüyen ve gelişen Bankamızın güçlü finansal alt yapısı ve buna bağlı Bankanın gerçekleştirdiği yatırımlar da görüşüldü.