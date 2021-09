Near East Bank'ta tüm personel aşılandı

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap aşı olmanın önemini vurgulayarak tüm çalışanlarının aşılanma sürecinin tamamlandığını belirtti

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Covid-19 salgınına karşı aşılanmanın önemini vurgulayarak Near East Bank ve iştirakleri olarak tüm çalışanlarının %98 oranında aşılanma sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Haskasap konu ile ilgili açıklamasında; “2021 yılına bakıldığında, tüm dünyada aşılama yılı olduğu söylenebilir. Covid-19 aşılarının sağlık otoritelerinin duyuruları ile bireylerin kendi özgür iradelerine bağlı olarak yapılsa da, bugün özellikle özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumlarında bir zorunluluk olmadan aşılanmanın hızlanması iş dünyası için önem taşımakta. Biz de Near East Bank ve iştirak şirketimizle birlikte bu bilinç, öngörü ve sorumluluk ile halkımızın sağlığını gözeterek, salgına karşı tüm çalışanlarımızla aşılanma sürecini tamamladık” dedi.

“Çalışanlarımızın %98’i çift doz aşılandı.”

Aşılanlanma sürecinin önemini de vurgulayan Haskasap; “Aşılamanın hızlanması iş dünyamız açısından ayrı bir önem kazandı. Çalışanlarımızın aşılanması, işlerimizi sürdürebilmenin önemli bir koşulu. Yeni varyantlar nedeni ile koronavirüs vaka sayısının tekrar artışa geçmesi de yeni kararlar almamıza neden oldu. İnsan Kaynaklarımız gerek Bankamız gerekse iştirak ve bağlı ortaklıklarımız bütününde aşılanma verilerini konsolide ederek çalışmıştır. Tüm şirketimizde aşılanan personel sayısı ve oranlarımızı aldık ve gördük ki bankamız ve diğer şirketlerimizin tamamı %98 oranında tamamen kişisel kararları doğrultusunda aşılarını tamamladılar. Bu sonuç oluşumumuz içerisinde her bir bireye ve nihayetinde insanlığa verdiğimiz önemi yansıtmaktadır. Şayet hepimiz aynı bilinçle hareket edersek, salgınların, hastalıkların yayılmasını önlemekte büyük bir adım atmış olacağız, ” şeklinde sözlerini tamamladı.

Ayrıca aşı hakkında genel bir değerlendirmede de bulunan Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap;

“Tüm dünyada etkisi halen süren Covid-19 salgını, yeni tip koronavirüsün hızla mutasyona uğrayarak etkisini yitirmeden yayılması, virüse karşı alınacak önlemlerde ciddi adımlar atmanın önemini artırdı. Virüsün yol açtığı ölümcül hastalığa karşı geliştirilen aşılar da dünya sağlık otoritelerince salgından çıkışın tek yolu olarak gösteriliyor.

Dünya istatistiklerine bakınca ortalama aşılanma oranının Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında %55, Asya’da %45, Okyanusya’da %38, Afrika’da %5 ve Dünya ortalamasının ise %40 olduğu görülmekte; Bu da bizlere gelişmiş bölgelerdeki aşı oranının doğru orantıda arttığını göstermekte ve Sosyo-Ekonomik ve Eğitim düzeyleri daha yukarılarda olan toplumlarda aşılanmanın diğerlerine göre daha yaygın olduğu bilinmekte.

Salgının başlangıcından bu yana devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında gerekli tüm adımları attık ve şirketimizin güçlü teknolojik alt yapısı, inovasyonu ve sağlam yönetim anlayışı sayesinde 2020’den 21’e salgının her evresinde mücadelemizi devam ettirdik.

Bu zorlu süreçte, bankamızla birlikte iştirak şirketlerimiz dahil ülkemiz ekonomisine de desteğimizi kesintisiz sürdürdük.

“PCR ve Antijen Testlerini Yaptırıyoruz!”

Özel sektör olarak, başta çalışanlarımızın sağlığını düşünerek tüm şirketlerimizde gerekli önlemleri aldık. Salgının ülkemizde olumsuz etkilerini göstermeye başladığından bugüne her hafta çalışanlarımıza PCR testlerini yaptırarak, şirketimizin tümünde olası bulaş riskini kontrol ettik. Genel Müdürlük binamızda ve tüm şubelerimizde de tedbirleri arttırdık.

Near East Bank ve iştirak şirketleri ile birlikte aşı olmayan personel sayımız neredeyse kalmadı; çift aşılı çalışanlarımıza, Bakanlar Kurulumuzun PCR/Antijen testleri ile ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda, biz de devletin belirlediği gibi ücretsiz antijen test yapıyoruz. Çalışanlarımız arasında Covid-19 geçirmiş veya hamile ve benzeri sebeplerden dolayı aşı yaptırmayanların da antijen ve/veya pcr testlerini şirketimizce karşılıyoruz. Geçerli sebebi olmayan ve aşı yaptırmayanlar ise bu testleri kendileri yaptırmaları gerekmektedir.” diyerek değerlendirmesini tamamladı. Lha