Near East Bank'ta Timuçin Samancıoğlu’nu Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Near East Bank Yönetim Kurulu bankanın büyüklüğü ile orantılı organizasyonu doğrultusunda Timuçin Samancıoğlu’nu Genel Müdür Yardımcılığına atadı

Near East Bank Yönetim Kurulu Timuçin Samancıoğlu’nu Bankanın Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirdi.

Timuçin Samancıoğlu kimdir?

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2007 yılında mezun olan Timuçin Samancıoğlu, 2008 yılında Near East Bank Merkez Şube Gişe Görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında Çatalköy, 2012 yılında Üniversite Şube Müdürü olarak görevlendirilen Samancıoğlu, 2013’te Sigorta ve Adk Operasyonları Birim Müdür Yardımcısı, 2016’da Merkezi Pazarlama ve Ürün Geliştirme Birim Müdürü ve 2020’de Grup Müdürlüğüne atandı. 2019’dan 2021 tarihine kadar Pazarlama Grup Müdürü ve Haziran 2021’den itibaren Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak görevine devam eden Samancıoğlu, yeni karar ile Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1984, Mağusa doğumlu Samancıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmekte olup; evli ve bir çocuk babasıdır.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap atama kararına ilişkin şunları aktardı;

“2008 yılından bugüne bankamızın bir çok kademesinde önemli görevler alan ve 2019’dan bugüne de Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak görevini sürdüren Timuçin Samancıoğlu’nun yeni görevine atanmasından dolayı mutluluk duyuyorum kendisine başarılar dilerim.

Kurulduğumuz günden bugüne Bankamızın gelişimine, hizmet anlayışımıza, misyon ve vizyonuna katkılarından dolayı genç ve dinamik ekiplerimiz bizler için çok değerli. Kurumumuzun çalışma prensibi ile örtüşen, etik değerleri ve yaklaşımları ile bizimle birlikte yürüyen her çalışanımıza kurum içinde yükselme fırsatını sunmamız gerektiğini savunuyorum. Bu yaklaşımımızla görüyorum ki; İnsan kaynağı yönetimi ile doğru orantılı bir şekilde büyüme hedefimizde bizlere hızla yol aldıran başarıların ana anahtarlarından biri de aidiyet duygusuna verdiğimiz önemdir. 14 yıldır bizlerle birlikte çalışan, operasyon, pazarlama ve ürün geliştirme alanında çok önemli katkıları olan Timuçin Samancıoğlu’nun yeni dönemde de Bankamızın gelişimine büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.” dedi.

İnsan kaynağına verdikleri önemin de altını çizen Haskasap;

“Gençlere çok önem veriyoruz. Near East Bank olarak genç ve tecrübeli ekiplerle büyüme hedefimiz doğrultusunda geleceğe yön verecek etkin ve yetkin insan kaynağı yaratmak gelişmemizin en önemli yapı taşlarındandır. Her yeni işe başlayan personelimizin İnsan Kaynakları tarafından başlatılan Eğitim Akademisi programlarınca sürekli eğitim kapsamında çalışma hayatlarına paralel bir ortam sunularak tecrübelerini geliştirmelerine olanak sağlıyor, kendilerini keşfetmenin yanı sıra yönetsel gelişimini de destekliyoruz. Doğru adımlarla kariyer basamaklarını tırmanan bir çok yöneticimizle birlikte yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Near East Bank Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başlayan Timuçin Samancıoğlu atanmasına ilişkin şunları aktardı:

“ Bankacılık sektöründe ülke ekonomisine önemli katkılarıyla, teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eden yapısı, insan kaynağına verdiği önem ve çok değerli yöneticileri ile böylesine önemli bir kurumun aile ferdi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Göreve başladığım 2008 yılından günümüze bankamızın her kademesinde önemli görevleri üstlendim ve başarıyla bu görevleri sürdürme azmi ile çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Near East Bank ile başladığım kariyerimde bugün 14. yılıma girdim ve Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak aynı azimle ve keyifle çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

Samancıoğlu ayrıca, kendisini bu göreve layık gören başta Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve Genel Müdür Selami Kaçamak olmak üzere Bankanın tüm değerli üst yönetimine teşekkürlerini sundu. Lha