Near East Bank Sevgililer Günü kredi kampanya şanslıları belirlendi

Near East Bank, 2022’ye gerek bireysel müşterilerinin gerekse işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı özellikleri ile avantajlar sunan yeni kredi kampanyalarıyla önemli bir giriş yaptı.

Bu kampanyalardan ilki Ocak ayı ile birlikte başlatılan Sevgililer Günü Kredisi oldu. 9 Şubat tarihinde sonlandırılan Sevgililer Günü Kredisi, kredi kullanan müşteriler arasından yapılan çekilişle 10 şanslı müşteriye akşam yemeği ve otel konaklama hediyesi ile sunuldu. Büyük bir ilgi ile karşılaşılan Sevgililer Günü Kredisine yoğun bir başvuru yapıldı, Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında gerçekleşen çekilişte kazanan şanslılar belli oldu.

Near East Bank, Sevgililer Günü Kredisi ile bu sene çok özel bir etkinliği kampanyaya dahil etti.

Sevgililer Günü kredisini kullanan 10 şanslı müşteri Mimoza Beach Hotel ve Dorana Hotel’de 12 Şubat 2022 tarihinde çift kişilik Akşam Yemeği ve Konaklama hediyesi kazandı

Near East Bank Pazarlama, Operasyon ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu ve Tasdik Memuru Kemal Buba’nın huzurunda yapılan çekiliş, tamamen elektronik ortamda şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Çekilişle kazanan 10 şanlı isim belli oldu ve tasdik memuru onayı ile resmi olarak belgelendi.

Kazanan talihliler, 12 Şubat Cumartesi akşamı, iki farklı opsiyonla isteyen Yeniboğaziçi plajında bulunan Mimoza Beach Hotel’ de denize karşı romantik bir akşam yemeği ve konaklama yaparken, isteyen Girne’nin en merkezi lokasyonunda bulunan Dorana Hotel’de Dora Restoran’da Şef Metin Mevsimler’in özel menüsü eşliğinde akşam yemeği yiyecek ve modern-elegan ortamıyla, şık ve konforlu odalarında konaklayarak bu en özel güne güzel bir anı bırakabilecekler. Lha