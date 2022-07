Near East Bank personel alımı ve eğitimlerine devam ediyor

Near East Bank, büyüyen organizasyon yapısı içinde kaliteli ve nitelikli çalışan profilini her geçen gün arttırma yönünde ilerliyor. Bu hedef doğrultusunda Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi tarafından personel alımı ve eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi yıl boyunca farklı platformlarda etkinlik ve kariyer günlerine katılarak, geleceğin adaylarına kariyer fırsatları sunmuş ve etkinliklerde yüksek sayıda katılımla olumlu dönüşler alınmıştı. Yaratıcı –dinamik personel kaynağını kariyer ve yetenek programlarıyla sürekli geliştirmeye devam eden Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi, kurumun birimleri için yeni işe alımları gerçekleştirdi.

Near East Bank finansal ve operasyonel başarılarını sürdürebilir kılmak adına işe alımlarda, alanında uzman ve yetenekli gençlerin tercihi olmayı da başardı.

Near East Bank istihdam politikasında;sürekli öğrenmeye açık, ilerici görüşü ve yeniliklere açık vizyonu olan nitelikli ve iyi eğitimli adayları bünyesine dahil ederken, paydaşlarına değer katabilecek bir istihdam yaratmak için, ırk, dil, din, cinsiyet ve yaş ayırımıgözetmiyor.

Near East Bank çalışanlarının bireysel deneyim ve uzmanlıklarını kurumsal hedefleri doğrultusunda etkin bir biçimde yönetmek adına, değişen gereksinimlere yanıt verebilen, gelişime açık ve esnek bir Performans Yönetim Sistemi benimsiyor.

Teknoloji altyapısı ile de eğitim kalitesini destekleyen Near East Bank, çalışanların öğrenme süreçlerini etkin olarak takip edebilecekleri bir portal ile de desteklemekte.

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi Grup Müdürü Özge Yılmaz Ciğerci, yaz başından bugüne işe alımlar ve eğitimlerin hızla devam ettiğinin altını çizerken, büyüyen banka yapısının hedefleri konusunda şunları söyledi;

“Near East Bank’ı geleceğe taşımak hedefi ile yola çıktığımız günden bugüne bankamızın kariyer stratejisini; ilişki yönetimi, kalite, verimlilik, sürdürebilirlik konularını ön planda tutarak müşteri odaklı bir yaklaşım üzerine inşaa ettik. Farklı eğitim sistemi ve araçlarımızla da tüm çalışanlarımızın gelişimini destekleklerken, motivasyon ve iş tatminlerinin artırılması yönünde de önemli adımlar attık. 2022 yılı ile birlikte sürekli gelişen yapımıza paralel olarak, işe alımlarımız devam ederken, staj programlarımız ve kurum içi eğitimlerimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak geliştirmeler sağladık. Önemli fuarlara katılarak, hedef kitlemize uygun yeni yeteneklerle dijital ortamlarda bir araya gelerek, hem şirketlerimizi tanıtmak hem de iş ve staj fırsatlarını paylaşma fırsatımız oldu.Ocak 2022’denbugüne50 personel alımı gerçekleştirdik.” dedi. LHA